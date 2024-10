Borussia Dortmund: Wenige Stunden nach der Pokal-Pleite herrscht Gewissheit

Den Sieg in der 2. Runde des DFB-Pokals konnte Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg nicht einfahren. Dafür sorgte der Auftritt des BVB bei der ARD für einen Erfolg, bescherte dem Sender den Tagessieg.

Über fünf Millionen Menschen schalteten am Dienstagabend (29. Oktober) bei dem Pokal-Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund ein. Damit war es die Sendung mit den besten Einschaltquoten an diesem Tag.

Borussia Dortmund: ARD verbucht Tagessieg

Über 5,08 Millionen Menschen sahen am Dienstag die Niederlage von Borussia Dortmund im DFB-Pokal. Damit erzielte die ARD beim Gesamtpublikum einen Marktanteil von 24,2 Prozent. Und auch beim jungen Publikum landete das Pokal-Spiel ganz oben. 1,24 Millionen Menschen der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten bei der BVB-Pleite ein. Das ergab einen Marktanteil von 26,5 Prozent.

Profitiert von dem Fußball-Spiel haben am Dienstagabend mit Sicherheit auch die Tagesthemen. Diese wurden in der Halbzeitpause ausgestrahlt und erreichten 4,1 Millionen Zuschauer, was einen Marktanteil von 16,6 Prozent beim Gesamtpublikum ergab. Bei der jüngeren Zielgruppe (14 bis 49 Jahre) waren es sogar 20 Prozent (1,14 Millionen TV-Zuschauer).

Die Pokal-Zusammenfassungen im Anschluss an das Live-Spiel sahen dann nicht mehr ganz so viele Menschen. 2,2 Millionen Zuschauer (25,2 Prozent) konnte die ARD verzeichnen. Dieser Wert wäre sicherlich höher ausgefallen, wenn die Partie zwischen Wolfsburg und Dortmund nicht in die Verlängerung gegangen wäre. So liefen die Zusammenfassungen erst um 23.30 Uhr.

Auch Sky sahnt ab

Und auch Sky konnte mit den Pokal-Übertragungen punkten. Zu den Pokal-Konferenzen um 18 Uhr und 20.45 Uhr schalteten jeweils mehr als 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Am Vorabend lag der Marktanteil bei der klassischen Zielgruppe damit bei 7,5 Prozent, bei den späteren Spielen kam Sky auf 5,2 Prozent.