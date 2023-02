Borussia Dortmund: Böse Erinnerungen werden wach – „Kann man nicht wieder gut machen“

Noch immer haben die Schwarz-Gelben an diesem Spiel zu knapsen. Auch wenn der 20. August 2022 mittlerweile fast ein halbes Jahr zurückliegt, bereitet er Fans, Spielern und Mitarbeitern von Borussia Dortmund auch jetzt noch Bauchschmerzen.

An diesem Tag fand das Hinspiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen statt. Der Ausgang? Aus BVB-Sicht komplett zum Vergessen. Das anstehende Rückspiel reißt die Wunde jetzt wieder auf.

Borussia Dortmund: Bremen-Trip als Therapie

Aus 2:0 mach 2:3 – die Dortmunder sahen im August schon wie der sichere Sieger aus und brachen dann völlig ein (Hier mehr dazu). Noch heute rätseln die Fans, wie es Werder Bremen schaffte, innerhalb von sechs Minuten das Spiel zu drehen.

Borussia Dortmund brach in den Schlussminuten völlig ein. Statt Tabellenführung hieß es damals Wunden lecken. Vor dem Rückspiel am Samstag (15.30 Uhr) kehren die Erinnerungen an diesen unschönen Nachmittag nun zurück. Ein Sieg im Rückspiel als Therapiemaßnahme, um die Schmach endgültig zu vergessen?

„Punkte sind einfach weg“

Edin Terzic berichtet, dass die Geschehnisse noch immer eine Rolle spielen. „Wir haben das natürlich nicht vergessen“, berichtet er auf der Pressekonferenz vor dem kommenden Spiel von Borussia Dortmund. Sein Urteil ist nach wie vor eindeutig: „Das kann man nicht wieder gut machen. Die Punkte sind halt einfach weg.“

Er berichtet, dass man die damalige Schlussphase genau analysiert habe. „Wir wollten aus dieser Situation lernen“, so Terzic, der glaubt: Man sei seitdem „auf einem richtig guten Weg.“ Der größte Lerneffekt? Ein Rückschlag sei okay, aber nicht drei in sechs Minuten.

Borussia Dortmund: Erfolg nach Erfolg

Besonders im neuen Jahr scheinen sich seine Spieler daran zu halten. Fünf Siege in fünf Spielen gab es beim BVB lange nicht mehr. Auffällig: Auch vermehrte Rückschläge wie gegen Augsburg brechen das Team nicht. Stattdessen setzt man nach.

Dennoch sollte sich Borussia Dortmund auf seiner Erfolgswelle nicht ausruhen. Schließlich sind auch die Bremer wieder in guter Form. Nach zuletzt zwei Siegen hat man sich auf den achten Platz vorgearbeitet. Ein böses Erwachen wie am 20. August 2022 soll es dieses Mal nicht geben.