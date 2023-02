Borussia Dortmund: Überraschendes Gerücht! Ist sein BVB-Aus besiegelt?

Im neuen Jahr streicht Borussia Dortmund einen Sieg nach dem anderen ein. Plötzlich ist der Vizemeister wieder mittendrin im Titelrennen. Doch einer sieht dabei die meiste Zeit nur zu: Mahmoud Dahoud.

Nach seiner schweren Schulterverletzung im Sommer hat der Mittelfeldspieler den Anschluss bisher nicht wiedergefunden. Plötzlich kommen Gerüchte auf, dass seine Tage bei Borussia Dortmund gezählt sein könnten. Mit Blick auf seine Rolle vor der Verletzung überraschen diese.

Borussia Dortmund: Dahoud-Abschied?

Langsam wird es knapp. Auf Sebastian Kehl wartet in den kommenden Wochen ein Verhandlungsmarathon. Bei gleich sieben Spielern enden im Sommer die Verträge. Neben Marco Reus und Mats Hummels ist davon auch Mo Dahoud betroffen.

Glaubt man neusten Berichten, wird es allerdings gar nicht zu einer Verlängerung kommen. Wie das Portal „90min“ am Freitag berichtet, ständen die Zeichen auf Abschied. Demnach seien die Bosse von Borussia Dortmund nicht bestrebt, Dahoud weiterhin zu halten.

Interesse aus der Bundesliga

Eine Nachricht, die durchaus überrascht. Zwar brauchte Dahoud nach seinem Wechsel 2017 zu Borussia Dortmund einige Zeit, ehe er sein Wackel-Image ablegte, doch dann war er plötzlich gefragt. So war es unter Marco Rose und so war es auch zu Saisonbeginn unter Terzic. Dass der Trainer nun nicht mehr an ihm interessiert sein soll, kommt für viele unerwartet.

Auf der anderen Seite ist auch klar: Dahouds Vertragssituation macht ihn für andere Vereine überaus interessant. Ein Mittelfeldspieler im besten Fußballalter, mit nationaler wie internationaler Erfahrung und dann auch noch ablösefrei – da kann man fast nicht nein sagen. Und so soll laut des Berichts vor allem Borussia Mönchengladbach über eine Rückholaktion nachdenken.

Borussia Dortmund: So reagiert Terzic

Entsprechend der Umstände, war der 27-Jährige am Freitagmittag dann auch Thema bei der Dortmunder Pressekonferenz vor dem Bremen-Spiel. Was Terzic da erzählte, erweckte nicht den Eindruck, als sei Dahoud beim BVB außen vor.

„Mo wird von Tag zu Tag stabiler und kriegt immer mehr Rhythmus in seine Trainingsleistung“, lobt der Cheftrainer seinen Spieler. Zudem sei es nicht leicht, weil er nur elf Spieler aufstellen kann und ein Emre Can zuletzt beispielsweise seine Wiederauferstehung feierte. Aber: „Mo hat in der Vergangenheit gezeigt, wie wichtig er für uns sein kann. Wir merken, dass er immer mehr Sicherheit bekommt und wir hätten 0,0 Probleme damit, ihn morgen von Beginn an auf dem Platz zu sehen.