Borussia Dortmund: Hammer auf Winter-Transfermarkt? Bericht macht wenig Hoffnung

Trotz des jüngsten 3:1-Auswärtssieges beim VfL Wolfsburg geht man bei Borussia Dortmund wohl nicht allzu zufrieden in die Winterpause. Zu groß waren bislang die Leistungsschwankungen unter der Regie von Neu-Trainer Nuri Sahin.

Auch deswegen hegten viele BVB-Fans bis zuletzt die Hoffnung, dass die Chefetage von Borussia Dortmund im kommenden Wintertransferfenster noch einmal aktiv wird. Doch nun werden Anhänger von Schwarz-gelb wohl enttäuscht – ein Bericht sorgt für jede Menge Ernüchterung!

Borussia Dortmund plant wohl keine großen Transfers

Wie BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zuletzt zu Protokoll gab, sind die finanziellen Möglichkeiten für das anstehende Transferfenster begrenzt. Die logische Schlussfolgerung: „Es ist nicht geplant, dass wir irgendetwas Verrücktes machen. Wir sind auch darauf angewiesen, was der Markt hergibt“, verriet der 44-Jährige zuletzt.

Wie die „WAZ“ berichtet, beschäftige man sich beim BVB deswegen vor allem mit potenziellen Leihgeschäften. Verwunderlich ist das nicht, schließlich hat Borussia Dortmund bereits beste Erfahrungen mit solchen Deals gemacht, als man Ian Maatsen und Jadon Sancho für die Rückrunde der vergangenen Saison an sich binden konnte. Beide hatten einen großen Anteil daran, dass der BVB ins Champions-League-Finale einziehen konnte.

Ricken vertraut BVB-Mannschaft

Trotz dessen darf man etwaige Panikreaktionen seitens der Dortmunder Führungsetage wohl nicht erwarten: „Ich muss schon klarstellen, dass wir viel in die Mannschaft investiert haben, dass wir auch Vertrauen in die Mannschaft haben. Wenn man zehn Verletzte hat, dann kann man das mit keiner Kaderplanung auffüllen“, so BVB-Boss Lars Ricken.

Borussia Dortmund dürfte die Füße im kommenden Transferfenster also weitestgehend still halten. Bleibt aus Sicht des BVB zu hoffen, dass Trainer Nuri Sahin mit seiner Mannschaft in der Rückrunde die Trendwende gelingt.