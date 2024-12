Borussia Dortmund in Alarmbereitschaft – Bayern ist heiß auf BVB-Star

In der Vergangenheit ist so einiger Star von Borussia Dortmund nach München zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Die beiden prominentesten Beispiele dürften wohl Robert Lewandowski und Mario Götze sein. Nun sollen die Bayern erneut einen BVB-Star im Visier haben.

Er ist der absolute Shootingstar bei Borussia Dortmund und erlebt in der laufenden Saison seinen großen Durchbruch. Jamie Gittens avancierte in der Hinrunde zu einem Unterschiedsspieler – doch verliert Borussia Dortmund den Briten ausgerechnet an den großen Konkurrenten?

Borussia Dortmund: Bayern ist heiß auf Gittens

13 Torbeteiligungen sammelte Gittens in der laufenden Saison bereits. Der junge Flügelspieler hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Doch in dieser Saison blieb er bis dato fit und nahm eine beeindruckende Entwicklung. Beim BVB ist er kaum mehr aus der Startelf wegzudenken, immer wieder entscheidet Gittens Spiele.

Laut „Sky“ soll der FC Bayern München jetzt großes Interesse an Gittens zeigen. Die Bayern-Bosse sollen Gittens genau beobachten und den Entwicklung verfolgen. FCB-Coach Vincent Kompany soll ein großer Fan des 20-Jährigen sein.

Die Bayern haben bereits wichtige Informationen gesammelt. Auch Gittens selbst ist sich des Interesses bewusst. Im kommenden Sommer könnte sich der FC Bayern von einigen Flügelspielern trennen. Gittens hingegen könnte dafür in die bayrische Landeshauptstadt wechseln

Winter-Transfer wohl kein Thema

Ein Abgang von Gittens wäre ein herber Verlust für den BVB. Zwar würde der BVB wohl eine ganze Stange Geld bekommen, doch Gittens hat gezeigt, dass er das Team tragen und den Unterschied machen kann. Gittens an die Bayern zu verlieren, wäre daher höchst bitter aus BVB-Sicht.

Im Winter wird Gittens wohl in keinem Fall wechseln. Er ist schlicht zu wichtig für Schwarz-Gelb. Zudem möchte er selbst noch in Dortmund bleiben. Im Sommer dürfte seine Personalie jedoch interessant werden. Neben den Bayern sollen auch einige Premiere-League-Klubs an Gittens interessiert sein.