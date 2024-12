Borussia Dortmund: Winter-Transfers? Ricken haut ein für alle Mal auf den Tisch

Mit dem 3:1-Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg konnte Borussia Dortmund das Kalenderjahr 2024 mit einem Erfolgserlebnis abschließen. In der Tabelle hat der BVB jetzt nur noch zwei Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze.

Doch von Euphorie ist man bei Borussia Dortmund derzeit wohl noch weit entfernt – zu inkonstant waren die Leistungen in der ersten Saisonhälfte. Muss der BVB jetzt auf dem Transfermarkt nachlegen? Lars Ricken macht eine deutliche Ansage!

Borussia Dortmund: Ricken schließt Transfers nicht aus

Nach Spielabpfiff in der Wolfsburger Volkswagen Arena sagte der BVB-Boss: „Was eventuelle Zugänge angeht, muss ich klar sagen, dass wir nicht nur im Sommer, sondern auch in den Jahren zuvor unglaublich viel in die Mannschaft investiert haben. Wir haben Vertrauen in die Mannschaft“. Klingt zunächst danach, als würde die Borussia im Winter die Füße still halten wollen. Doch Ricken führt aus.

Auch interessant: Borussia Dortmund macht es offiziell – Deal in trockenen Tüchern

„Aber wir haben natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung, dass wir mit der Qualität das Minimum Platz drei oder vier erreichen. Im nächsten Sommer ist auch eine unklare Einnahmesituation. Wenn wir etwas machen, dann muss es sportlich und wirtschaftlich passen“, sagt der 48-Jährige, der etwaige Neuankömmlinge beim BVB also nicht ausschließt.

Innenverteidigung dünn besetzt

Dazu passt der Bericht der „Bild“, dass die Dortmunder Chefetage im kommenden Transferfenster im defensiven Bereich nachlegen will (DERWESTEN berichtete). Vor allem in der Innenverteidigung dürfte Verstärkung wohl bitter nötig sein, denn zuletzt stand mit Nico Schlotterbeck nur ein etatmäßiger Innenverteidiger zur Verfügung.

Weil Niklas Süle dem BVB wohl noch mehrere Monate fehlen wird, dürfte sich die Situation auf dieser Position wohl auch im neuen Jahr nicht wirklich entspannen. Gut möglich also, dass Borussia Dortmund hier noch einmal nachlegt.