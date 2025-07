Borussia Mönchengladbach steckt in der Zwickmühle: Es droht ein Transfer-Dilemma

So ein Transfer-Sommer kann für einige Klubs ganz schön aufregend werden, wenn viele neue Spieler kommen und der Kader verändert wird. Bei Borussia Mönchengladbach hingegen droht ein Dilemma.

Denn die Fohlen hoffen schon seit Wochen auf verlockende für Ko Itakura. Er soll Borussia Mönchengladbach einige Millionen einbringen. Allerdings droht genau das Gegenteil. Mit Einnahmen aus einem möglichen Itakura-Transfer könnten einige vielversprechende Neuzugänge kommen. Das könnte allerdings dauern – oder gar nicht erst zustande kommen.

Borussia Mönchengladbach: Virkus packt über Itakura aus

Eine zweistellige Millionensumme winkt Borussia Mönchengladbach, wenn Ko Itakura zu einem Klub wechseln sollte. Rund zehn Millionen Euro spekulieren mehrere Medien bereits seit Monaten. Eigentlich ein Schnäppchen in der heutigen Zeit. Der Japaner spielte eine starke Saison 2024/25 und machte auch auf sich aufmerksam.

Es gab auch hin und wieder Gerüchte um Itakura, konkreter wurde es aber nicht. Das verrät auch Roland Virkus. „Es gibt aktuell kein Angebot für ihn. Vor ein paar Wochen hat Eindhoven mal angefragt, danach haben wir aber nichts mehr gehört“, so der Gladbacher Sport-Boss.

Und Itakura selbst scheint auch nicht unbedingt einen Wechsel anzustreben, wie Virkus verrät: „Ko ist nicht auf der Flucht.“ Ist das jetzt gut oder schlecht für die Gladbacher? Wohl eher schlecht. Sein Vertrag läuft im kommenden Jahr nämlich aus.

Was passiert mit Itakura?

Itakura selbst hat nämlich die Qual der Wahl. Bei Borussia Mönchengladbach ist er gesetzt, braucht sich also keine Sorgen zu machen. Auch nicht im Hinblick auf die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr, wenn er mit Japan teilnehmen wird. Wenn er im kommenden Jahr ablösefrei wechselt, kriegt er von einem besseren und attraktiveren Klub auch mehr Handgeld.

Das will Virkus allerdings verhindern und hofft, Itakura noch in diesem Sommer zu verkaufen. „Wenn es so kommt, werden wir auf jeden Fall nochmal mit ihm sprechen“, so der 58-Jährige.

Ob die Fohlen mit dem japanischen Nationalspieler eine Verlängerung erreichen können, ist eher unwahrscheinlich. Dafür müsste es beim Gladbacher Traditionsverein in der Bundesliga besser laufen. Vermutlich könnte die Teilnahme an einem internationalen Geschäft große Argumente bringen.