Borussia Dortmund mit großer Verkündung – Fans voller Vorfreude

Der Sommer ist gerade in seinen letzten Zügen, der Herbst steht vor der Türe. An Weihnachten denkt aktuell wohl noch kaum jemand, auch wenn es in den ersten Supermärkten schon Spekulatius gibt. Doch jetzt bringt Borussia Dortmund seine Fans etwas in Weihnachtsstimmung – mit einer großen Verkündung.

Das große BVB-Weihnachtssingen wird in diesem Winter wieder stattfinden – und jetzt steht auch fest, an welchem Datum. Den 8. Dezember können sich die Fans von Borussia Dortmund „Gelb“ im Kalender markieren, denn dann wird’s weihnachtlich im Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund: Weihnachtssingen findet auch 2024 statt

„Dortmund singt Weihnachtslieder 2024“ findet am 8. Dezember 2024 statt. „Der Signal Iduna Park wird in festlichem Glanz erstrahlen und mehr als 70.000 Menschen stimmen gemeinsam mit großartigen Künstlern Weihnachtslieder an. Lasst uns zusammen singen und die Vorfreude auf das bevorstehende Fest miteinander teilen“, kündigte Borussia Dortmund an.

Weitere Informationen zum Vorverkauf sollen in Kürze folgen. Zudem ist noch nicht klar, wie der Abend genau ablaufen wird und welche Künstler beim BVB-Weihnachtssingen im Signal Iduna Park auftreten werden. Und auch der ein oder andere Star von Borussia Dortmund und Klub-Legenden werden bei „Dortmund singt Weihnachtslieder 2024“ dabei sein.

2023 brach das Weihnachtssingen einen Weltrekord

In den vergangenen Jahren erfreute sich das Event bei den BVB-Fans und allen Dortmundern großer Beliebtheit. 2023 stellte das Dortmunder Weihnachtssingen mit 73.056 Gästen einen neuen Weltrekord auf. Mit dabei waren unter anderem die Sänger Alexander Klaws und Jo Marie Dominiak.