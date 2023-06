Borussia Dortmund vor Rekord-Transfer? Plötzlich steht ER beim BVB auf dem Zettel

Bei Borussia Dortmund läuft die Suche nach einem Nachfolger für Jude Bellingham. Als heißester Kandidat wurde bislang Edson Alvarez von Ajax Amsterdam gehandelt, doch der BVB bekommt nun Konkurrenz von West Ham United.

Deshalb dauerte es nicht lange, bis der nächste Name im Zusammenhang mit Borussia Dortmund fiel. Der BVB soll ein Auge auf Martin Zubimendi geworfen haben. Er würde sofort zum Rekord-Transfer aufsteigen.

Borussia Dortmund: Statt Alvarez – BVB nimmt IHN ins Visier

Eigentlich lief alles auf Edson Alvarez hinaus, doch jetzt gibt es eine neue Wende im Transferpoker. Europa-Confernce-League-Sieger West Ham United lauert auf Alvarez. Die „Hammers“ wollen ihn als Ersatz für Declan Rice, der den Klub in diesem Sommer wohl verlassen wird. Damit bekommt der BVB finanzkräftige Konkurrenz und muss sich sicherheitshalber schon mal umschauen.

Als neuer heißer Kandidat wird nun Martin Zubimendi gehandelt. Der 24-Jährige ist bei Real Sociedad der Denker und Lenker im Mittelfeld. Für den FC Barcelona ist er der absolute Wunschspieler, Trainer Xavi schwärmte bereits in den höchsten Tönen von ihm und will ihn als Nachfolger für Sergio Busquets. Das Problem: Barca will und kann die festgeschriebene Ablösesumme von 60 Millionen Euro nicht bezahlen.

60 Millionen für einen Spieler?

Für Borussia Dortmund wäre eine solche Summe nach dem Verkauf von Jude Bellingham möglich. Wie das Portal „Fußballeuropa“ unter Berufung auf „Futbol Total“ berichtet, soll der BVB ernsthaftes Interesse an Zubimendi bekundet haben.

Das Gerücht ist allerdings als sehr vage einzuschätzen. Ob der BVB wirklich 60 Millionen Euro für einen Spieler auf den Tisch legt, darf bezweifelt werden. Der teuerste Neuzugang ist bislang Sebastien Haller – für ihn legte der BVB knapp über 30 Millionen Euro auf den Tisch.