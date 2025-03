Borussia Dortmund: Klarheit um Watzke – BVB-Boss kandidiert erneut

Eigentlich wollte er sich bei Borussia Dortmund zurückziehen. Doch in der sportlichen Krise mischt Hans-Joachim Watzke weiter im Tagesgeschäft mit, hat (neben Nachfolger Lars Ricken) das gewichtigste Wort.

Und nicht nur bei Borussia Dortmund kann „Aki“ Watzke nicht loslassen. Kurz bevor er sich (voraussichtlich) im Herbst 2025 ganz beim BVB zurückzieht, kandidiert er noch für gleich mehrere große Posten. Nun kommt heraus: Auch sein Amt im DFL-Vorstand will er behalten.

Borussia Dortmund: Watzke kandidiert wieder

Seit 20 Jahren sitzt er an der Spitze des BVB, seit einigen Jahren bekleidet Watzke zudem andere hohe Ämter. Und die will er trotz des geplanten Rückzugs beim Bundesliga-Schwergewicht behalten. Bereits vor einigen Wochen wurde seine erneute Kandidatur für das UEFA-Exekutivkomitee bekanntgegeben (hier die Details). Jetzt folgt der nächste Hammer.

++ Paukenschlag um Ex-BVB-Star! Kehrt er auf die große Bühne zurück? ++

Auch DFL-Vorstand, Aufsichtsratschef und Präsidiumssprecher will der 65-Jährige bleiben. Wie der „Kicker“ inzwischen berichtet, bewirbt sich Watzke erneut für das hochrangige Amt im deutschen Liga-Verband. Vorausgesetzt, er bekommt den vollen Rückhalt der 36 Profi-Klubs aus der 1. und 2. Bundesliga. Die Kandidatur ist nur Personen mit einem Posten bei einem Profi-Verein erlaubt. Welch glückliche Fügung (oder etwa Kalkül?), dass sein Ausscheiden bei Borussia Dortmund erst kurz nach den DFL-Neuwahlen im September dieses Jahres geplant ist.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Ob Hans-Joachim Watzke auch DFB-Vizepräsident bleiben will, ist derzeit noch nicht klar. Immer mehr deutet aber darauf hin, dass er nach dem Ende seiner langen Zeit als BVB-Geschäftsführer auch bei Borussia Dortmund in Amt und Würden bleiben will. Als Vize-Präsident oder gar Präsident des Vereins. Hier mehr dazu.