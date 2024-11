Borussia Dortmund: Ohrfeige für die BVB-Bosse! Watzke haut auf den Tisch

Borussia Dortmund kann nach dem deutlichen 4:0-Erfolg gegen den SC Freiburg durchatmen. In der Tabelle ist man auf Rang fünf vorgerückt, der Abstand zu den Champions-League-Plätzen ist wiederhergestellt.

Friede, Freude, Eierkuchen also beim BVB? Mitnichten! Einen Tag nach der Freiburg-Gala stellten sich die Bosse von Borussia Dortmund auf der Mitgliederversammlung den Fragen der Fans. Und die hatten es in sich – Hans-Joachim Watzke muss auf den Tisch hauen!

Borussia Dortmund: Watzke verteidigt Rheinmetall-Deal

Was war passiert? Im Frühsommer hatte der Revierklub die Zusammenarbeit mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall verkündet. Der Verein sah sich im Anschluss einer Menge Kritik ausgesetzt, vor allem von Seite der eigenen Fans. Auf der Mitgliederversammlung am Sonntag (24. November) wurde dieser Tadel erneuert. Hans-Joachim Watzke verteidigt den Deal jedoch.

So sagte der 65-Jährige: „Wir haben das sehr intensiv diskutiert, am Anfang hatte ich schon ein paar schlaflose Nächte. Ich habe hohen Respekt vor jedem einzelnen, der da zu einer anderen Bewertung kommt. Es war eine harte Entscheidung, aber ich stehe dazu“.

Watzke wünscht sich Respekt und Anstand

Am Ende formuliert der BVB-Boss dann noch einen Wunsch für diese Diskussion: „Man kann in so einem großen Verein nicht ausschließen, dass man mal unterschiedliche Meinungen hat – so wie bei Rheinmetall. Das Wichtige ist aber, dass wir unterschiedliche Meinungen mit Respekt und Anstand austragen, ohne die Rolle des Bösen und des Guten“, so Watzke.

Letztendlich steht der umstrittene Deal zwischen dem BVB und Rheinmetall. Die Dortmunder Fans dürfte aber vor allem der Zeitpunkt der Verkündung der Zusammenarbeit gestört haben. Denn das geschah nur wenige Tage vor dem Champions-League-Finale – und sorgte für eine Menge Aufmerksamkeit.