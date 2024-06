Borussia Dortmund vor Transfer-Coup – Fans schäumen vor Wut

Borussia Dortmund steht vor dem ersten Transfer-Coup des Sommers. Nationalspieler Waldemar Anton hat sich laut übereinstimmenden Medienberichten für einen Wechsel zum BVB entschieden. Per Ausstiegsklausel kann er im Sommer den VfB Stuttgart verlassen.

Bei den Fans des VfB Stuttgart sorgt der bevorstehenden Wechsel zu Borussia Dortmund für völlige Fassungslosigkeit und schäumende Wut. In den Sozialen Netzwerken wird Waldemar Anton übel angefeindet. Sogar ein bekannter deutscher DJ springt auf den Zug mit auf.

Borussia Dortmund holt Anton – Stuttgart-Fans stinksauer

Erst Anfang 2024 verlängerte Waldemar Anton seinen Vertrag beim VfB Stuttgart. Jetzt steht er aber offenbar schon vor einem Abgang. Der Wechsel zu Borussia Dortmund soll laut übereinstimmenden Medienberichten bereits in trockenen Tüchern sein. Beim BVB wird er der Nachfolger von Mats Hummels.

+++ Bayern München vor Hammer-Transfer! BVB kann nur staunen +++

Der bevorstehende Wechsel bringt die Fans von Vizemeister Stuttgart aber mal so richtig auf die Palme. Grund dafür ist vor allem eine Aussage, die Anton noch bei seiner Vertragsverlängerung getätigt hatte.

„Ich spüre jeden Tag das Vertrauen des VfB. Wir sind auf einer Wellenlänge, es stimmt für mich hier einfach sehr vieles, ich fühle mich wohl und bin deshalb sehr glücklich über die Vertragsverlängerung. Ich freue mich auf die weiteren Jahre im Trikot mit dem Brustring“, wurde Anton zitiert und schwor dem VfB damit die Treue. Ein halbes Jahr später geht er nun wohl zur Konkurrenz.

„Die größte Enttäuschung der letzten Jahre“

In den Sozialen Netzwerken werden ihm nun heftige Vorwürfe gemacht. Dort wird er als „Heuchler“, „Söldner“ oder „Verräter“ beschimpft. „Waldemar Anton wir haben dich in Stuttgart geliebt und geschätzt, du warst Kapitän der Mannschaft und hattest die Chance und als dieser in der CL auf den Platz zu führen. Der Letzte, von dem ich so einen Abgang erwartet hätte. Menschlich die größte Enttäuschung der letzten Jahre“, schreibt ein VfB-Fan bei „X“.

Das könnte dich auch interessieren:

Und auch DJ Robin, bekannt von den Hits „Layla“ und „Bumsbar“, schaltete sich ein und veröffentlichte bei TikTok ein Video, wo er den Song „Anton aus Tirol“ umgetextet hat. Waldemar Anton kommt dabei alles andere als gut weg.