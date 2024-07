Borussia Dortmund: Fast vergessener Anblick! Anton trifft Entscheidung

Er ist der erste Transfer für die kommende Saison: Waldemar Anton. Der 27-jährige Nationalspieler verlässt Vizemeister VfB Stuttgart und schließt sich Borussia Dortmund an. Beim BVB hat der Innenverteidiger einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschrieben.

Unmittelbar bei Borussia Dortmund angekommen, hat Anton auch schon eine wichtige Entscheidung getroffen. Die BVB-Fans müssen dabei genau hinsehen. Solch einen Anblick hatten sie schon lange nicht mehr.

Borussia Dortmund: Anton trifft Entscheidung

Lange mussten die Anhänger von Borussia Dortmund warten, bis ihr Lieblingsklub endlich die erste Verstärkung für die Saison 2024/25 verkündet. Kurz nach dem EM-Aus der deutschen Nationalmannschaft war es dann so weit. Waldemar Anton wurde als erster Neuzugang vorgestellt.

Der Abwehrspieler kommt vom VfB Stuttgart und wird voraussichtlich die nächsten vier Jahre im BVB-Trikot auflaufen. Was darf beim neuen Verein nicht fehlen? Die Rückennummer. Anton hat sich dafür entschieden, mit der Nummer 3 aufzulaufen. Das bestätigte der Revierklub.

Damit läuft er mit einer Nummer auf, die schon seit einer gefühlten Ewigkeit kein Profi mehr trug. Der letzte Spieler war Marco Rente in der Saison 2019/20, der allerdings wie sein Vorgänger Amos Pieper in 2018/19, kein fester Bestandteil der ersten Mannschaft war.

Fast vergessener Anblick

Vor den beiden Ex-Talenten hat bei Borussia Dortmund Ju-ho Park in der Saison 2015/16 und 2016/17 die Nummer 3 getragen. Der Südkoreaner absolvierte allerdings auch nur 11 Pflichtspiele für den BVB. Auch Marc Hornschuh (2012-2015) spielte keine wichtige Rolle in der ersten Mannschaft. Gleiches gilt für den anderen südkoreanischen Profi Young-pyo Lee in der Saison 2008/09.

Es ist also eine Nummer, die in der Vergangenheit nicht vielen Spielern Glück gebracht hat. Anton trug in der abgelaufenen Saison beim VfB Stuttgart die Nummer 2. Die ist beim BVB aktuell an keinem anderen Spieler vergeben.