Borussia Dortmund: Bei Gala gegen Wolfsburg – pikantes Wiedersehen geht vollkommen unter

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Nach 65 Minuten war zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg schon alles entschieden. Dortmund führte komfortabel 6:0. Auf den Rängen herrschte ausgelassene Stimmung auf der einen und tiefe Trauer auf der anderen Seite.

So kam es, dass ein pikantes Wiedersehen in den Emotionen der BVB-Gala nahezu unterging: Denn in der besagten Minute betrat bei Borussia Dortmund ein Spieler das Feld, auf den die Wölfe überhaupt nicht gut zu sprechen sind.

Borussia Dortmund: Pongracic trifft auf alten Verein

Trainer Marco Rose brachte Marin Pongracic für Manuel Akanji. Den Innenverteidiger hatte Dortmund Anfang der Saison vom VfL ausgeliehen. Bis 2024 ist er an seinen Stammverein noch gebunden, ob er aber überhaupt in die Autostadt zurückkehrt, ist offen.

Grund dafür ist ein Gerichtsverfahren, das zwischen Pongracic und dem VfL läuft. Der Deutsch-Kroate hatte den Verein verklagt, weil ihm aus seiner eine Prämienzahlung in Höhe von 250.000 Euro zustehe.

Marin Pongracic während seiner Wolfsburg Zeit. Foto: imago images/regios24

Borussia Dortmund: Verfahren ruht nach Gegenklage

Diese begründet sich in einer Prämie für das Erreichen der Champions League im vergangenen Jahr. Jeden Monat sollte Pongracic einen Teil der Prämie ausgezahlt bekommen. Weil er nun aber für Dortmund spielt, beharrt der VfL darauf, die Restsumme nicht mehr bezahlen zu müssen.

Stattdessen erhob Wolfsburg beim ersten Gerichtstermin Anfang März sogar Gegenklage. In einem aufsehenerregenden Interview hatte Pongracic im vergangenen Jahr jede Menge Interna ausgeplaudert und den VfL heftig kritisiert.

----------------------------------------------

Alles rund um Borussia Dortmund:

-----------------------------------------------

Borussia Dortmund: Nächster Gerichtstermin steht bereits

Daher pochen die Wölfe auf eine Zahlung von rund 85.000 Euro seitens Pongracic. Das Verfahren soll stand jetzt am 9. Juni fortgesetzt werden.

Wie es für Pongracic, der am Wolfsburger Ehrentreffer gegen den BVB nicht unbeteiligt war, sportlich weitergeht, ist ebenfalls offen. Eine Rückkehr nach Wolfsburg ist unwahrscheinlich. Borussia Dortmund wird die Kaufoption für den Spieler aller Voraussicht nach aber auch nicht ziehen. (mh)