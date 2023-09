Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg: BVB feiert irre Wiederauferstehung – ist der Bann gebrochen?

Es dürfte dabei bleiben: Obwohl Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg drei Punkte holt, liefert die Mannschaft mal wieder keinen Gala-Auftritt. Bis auf einige wenige Szenen fehlen dem BVB auch am 5. Spieltag die Ideen.

Nur ein Spieler feiert bei der Partie Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg seine Wiederauferstehung: Marco Reus. Nachdem der Ex-Kapitän zeitweise aus der Mannschaft gerutscht war, feiert er unverhofft das große Comeback.

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg: Magischer Reus

Die Saison begann für das Dortmunder Urgestein maximal bitter. Zunächst musste er die Kapitänsbinde an Emre Can abgeben. Nach einem schwachen ersten Spiel gegen Köln rutschte er dann auch noch auf die Bank.

++ Terzic gnadenlos! Heftiges Beben beim BVB ++

Weder gegen den VfL Bochum noch gegen Heidenheim wechselte ihn Edin Terzic ein – obwohl Dortmund (wie fast immer in dieser Saison) ein kreative Impulse hätte gebrauchen können. Er ging also mit ordentlich Frust in die Länderspielpause.

Seitdem zeigt die Kurve aber wieder steil nach oben. Gegen Freiburg erzielte Reus als Joker den Endstand. Gegen Wolfsburg stand er dann wieder von Beginn an auf dem Feld. Mit einem magischen Moment sorgte er für den Sieg.

BVB müht sich

Zwar zeigt Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg seinen souveränsten Auftritt der Saison, doch im Spiel nach vorne sah es größtenteil weiter sehr mau aus. Und so brauchte es in der 69. Minute die Fähigkeiten von „Mr. 1:0“.

Der eingewechselte Donyell Malen setzte Julian Brandt auf dem linken Flügel in Szene. Dessen flache Hereingabe rauschte an den Fünfmeterraum, wo Marco Reus mit einem kurzen Kontakt ins lange Eck verlängerte.

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg: Wieder Stammspieler?

Damit macht Reus, der auch in Paris nach Einwechslung schon einer der stärksten Spieler war, seine große Auferstehung perfekt. Nachdem seine Teamkollegen zuletzt nicht überzeugen konnten, dürfte er in der kommenden Woche erneut ein Kandidat für die Startelf sein.