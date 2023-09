Borussia Dortmund: Terzic korrigiert gegen Wolfsburg eigenen Fehler – sofort sind die Folgen zu spüren!

Fünftes Spiel, dritter Sieg, weiter ungeschlagen – rein ergebnistechnisch bleibt Borussia Dortmund im Soll. Dennoch wird beim Blick auf das Spiel gegen den VfL Wolfsburg klar: Ganz rund läuft es noch immer nicht. Wieder wirkte Dortmund behäbig.

Die bisweilen andauernde Ideenlosigkeit sah manch ein Fan bereits mit Blick auf die Aufstellung kommen. So startete Borussia Dortmund ohne Donyell Malen in die Partie. Der torgefährlichste Spieler auf der Bank? Für viele ein Fehler – den Terzic dann auch einsah.

Borussia Dortmund: Überraschende Entscheidung

In einer besonders offensiv bisher schwachen Saison war der Niederländer der Lichtblick. In der Bundesliga drei Tore, im Pokal zwei Vorlagen – damit ist Malen der gefährlichste Spieler in Schwarz-Gelb.

Daher reagierten viele Fans überrascht, als sie am Samstagnachmittag auf die große Terzic-Rotation blickten. Denn neben beispielsweise Karim Adeymi musste eben auch Malen auf die Bank. Richtig Fahrt wollte das Dortmunder Spiel gegen die Wölfe zunächst nicht aufnehmen. Eigentlich nur, wenn Jamie Bynoe-Gittens ins Dribbling ging, wurde es gefährlich.

Malen kommt – und sorgt für Sieg

Mitte der zweiten Hälfte hatte Terzic dann genug. Er sah ein, dass es Malen brauchte. Also brachte er den Flügelflitzer für den leergepumpten Bynoe-Gittens. Und siehe da: Prompt fiel das erlösende Tor.

Malen schnappte sich im Mittelfeld die Kugel, passte raus auf Julian Brandt, der den Ball wiederum flach in die Mitte gab. Dort stand Marco Reus exakt richtig und verwandelte. Malen selbst war ebenfalls durchgestartet und hätte die Flanke wohl angenommen, wäre der Ex-Kapitän nicht gewesen.

Borussia Dortmund braucht Malen

Der siegbringende Angriff war nur ein weiterer Beweis, dass Malen aktuell der wichtigste BVB-Mann ist. Nach vorne präsentiert sich die Terzic-Elf die meiste Zeit weiterhin recht ideenlos. Gegen Wolfsburg fehlte oftmals das richtige Timing bei Pässen und Abschlüssen.

Dem Niederländer mal eine Verschnaufpause zu geben, ist vor den vielen englischen Wochen sicherlich keine schlechte Idee. Dennoch dürfte Terzic gesehen haben, dass Borussia Dortmund ihn aktuell mehr braucht denn je – am besten von Anfang an.