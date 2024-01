Borussia Dortmund – VfL Bochum: BVB-Schock vor Revierderby! Hiobsbotschaft kommt ans Licht

Kein Wort verlor der BVB vor dem Revierderby über seinen Keeper Gregor Kobel. Doch: Der Schweizer wird bei Borussia Dortmund – VfL Bochum wohl nicht dabei sein. Schon seit mehreren Tagen, so berichtet die „Bild“, kann der Schweizer nicht mittrainieren. Ein Ausfall bei Borussia Dortmund – VfL Bochum gilt als sicher.

Der beste BVB-Spieler der Saison und einer der besten Keeper Europas ist raus – ein herber Schlag für die Gastgeber. Und auch Kapitän Emre Can scheint weiter auszufallen.

Borussia Dortmund: Gregor Kobel fällt aus

Auch auf Nachfrage schweigt der BVB über seinen Keeper, erklärt die „Bild“. Damit ist auch völlig unklar, was der Torwart hat. Immerhin: Um eine schwerwiegende Verletzung soll es sich nicht handeln. Läuft alles gut, kann er nach dem Bochum-Heimspiel wieder ins Training zurückkehren.

Einmal mehr schlägt damit wohl die Stunde von Alexander Meyer. Der Routinier, der 2022 als Ersatz für Marwin Hitz kam, hat Gregor Kobel seither bereits 13 Mal vertreten. Meist souverän. Gegen den VfL dürfte der 32-Jährige sein zweites Saisonspiel bekommen. In der Hinrunde musste er beim 3:3 in Frankfurt ins Tor, nachdem sein Konkurrent angeschlagen rausmusste.

Kobel fällt aus, auch Emre Can droht nächste Pause

Doch nicht nur Star-Torhüter Kobel wird bei Borussia Dortmund – VfL Bochum fehlen. Auch Emre Can laboriert weiter an den Knie-Problemen, die ihn schon beim jüngsten 4:0 in Köln zu einer Pause zwangen. Laut „Bild“ wird auch er im Revierduell nicht zur Verfügung stehen.

Ob auch Julian Brandt wackelt, der zuletzt ebenfalls im Training pausieren musste, wird BVB-Trainer Edin Terzic wohl auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag (17.30 Uhr) verraten. Womöglich gibt es da auch (mehr) Informationen zur Verletzung von Gregor Kobel.