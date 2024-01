1. FC Köln – BVB im Live-Ticker: Nach Unterbrechung – BVB fertigt Köln ab

Frost, Eis, Schnee – im Vorfeld ließ der Winter den 1. FC Köln und den BVB mächtig zittern, ob die Begegnung überhaupt stattfinden kann. Die Entscheidung fiel am Samstagmorgen: Die Begegnung findet statt. Dem Westschlager steht nun nichts mehr im Wege.

Zeit also, aufs Sportliche zu gucken. Abstiegskampf gegen Champions League, neuer Trainer gegen Coach auf Bewährung – oder eben 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund. Wer geht am 18. Spieltag siegreich aus dem Duell hervor?

1. FC Köln – BVB im Live-Ticker: Wer gewinnt?

Die Begegnung steigt am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr im Rheinenergie-Stadion. Du willst nichts verpassen? Dann bist du bei unserem Live-Ticker genau richtig. Mit uns verpasst du vor, während und nach dem Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem BVB keine Highlights.

1. FC Köln – BVB 0:4 (0:1)

Tore: 0:1 Malen (12′), 0:2 Füllkrug (FE/58′), 0:3 Malen (61′), 0:4 Moukoko (90’+3)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

90’+4 Und dann ist Schluss. Dortmund spielt in Köln nicht die Sterne vom Himmel, gewinnt aber dennoch verdient. Sechs Punkte und 7:0 Tore im neuen Jahr. Das ging auch schonmal schlechter.

90’+3 Toooooor für Borussia Dortmund!

Und dann fällt noch ein viertes Tor! Dortmund erobert den Ball in der eigenen Hälfte znd macht das Spiel dann wieder schnell. Über Reyna und Bynoe-Gittens kommt der Ball zum Moukoko, der zum Endstand trifft.

79′ Köln versucht hier was, scheitert aber am eigenen Unvermögen. Die Geißböcke zeigen die gleichen Schwächen wie 2023. So wird es mit dem Toreschießen schwierig.

74′ Die Luft ist raus, sowohl beim Heimteam als auch bei den Gästen. Moukoko und Reyna bekommen jetzt auch nochmal ein paar Minuten.

66′ Es kommen Jamie Bynoe-Gittens und Marco Reus für Julian Brandt und Jadon Sancho. Terzic kann jetzt ein paar Kräfte schonen.

61′ Tooooor für Borussia Dortmund!

Die Entscheidung! Dortmund kontert über Ian Maatsen der einen langen Ball auf Malen schlägt. Sein Holland-Kumpel ist auf und davon und macht allein vor Schwäbe das 3:0. Das war stark.

59′ Ist das bitter für die Kölner, die hier drauf und dran waren, den Ausgleich zu erzielen. Für das Kellerkind wird es nun ganz schwer.

58′ Tooooooor für Borussia Dortmund!

Den Elfmeter nimmt der bisher glücklose Füllkrug an und knallt den Ball rein. 2:0!

56′ Aufregung beim FC! Jadon Sancho dringt in den Strafraum ein. Carstensen hält den Engländer an der Hüfte, der dann aber auch relativ leicht zu Boden geht. Aber der Pfiff bleibt stehen.

51′ Mega-Chance für die Kölner! Nach einem Foul am Dortmunder Sechzehner entscheidet Schiri Schlager auf Vorteil. Maina nimmt sich ein Herz und schlenzt das Leder über Kobel hinweg an den Pfosten. Carstensen kann den Abstauber nicht kontrollieren. Da wäre es fast passiert.

46′ Die Mannschaften sind zurück und beim BVB gibt es ein Debüt! Hendry Blank kommt für Niklas Süle und steht damit erstmals in der Bundesliga auf dem Feld.

45’+8 Es passiert aber nichts Substanzielles mehr. Mit einer knappen aber verdienten Führung gegen den 1. FC Köln geht der BVB in die Pause.

45′ Wir kriegen acht Minzten oben drauf …

44′ Die Begegnung plätschert ein wenig dem Pausenpfiff entgegen. Weder auf dem Feld noch auf den Tribünen ist viel los. Hier fehlt ein Hallo-Wach-Effekt.

37′ Und noch eine Chance: Auf Umwegen kommt eine Ecke zu Thomas Meunier, der den Ball mit mit dem Kopf nur ganz knapp neben den Pfosten setzt. Der BVB hat das Heft des Handelns nun in die Hand genommen.

32′ Dortmund mal mit einem schönen Angriff über die rechte Seite. In der Mitte kommt Niclas Füllkrug aber nicht mehr entscheidend an den Ball.

29′ Ein fußballerischer Leckerbissen ist das hier noch nicht. Köln erzeugt mal kurz Gefahr, weil die Abstimmung zwischen Kobel und Meunier nicht passt. Eine Chance entsteht daraus letztlich allerdings nicht.

19′ Nach knappen sechs Minuten Unterbrechung geht es weiter. Nicht, dass den Spielern noch kalt wird.

18′ Nachdem das Feld vor der Kölner Kurve geräumt ist, geht es auf der anderen Seite los. Jetzt schmeißen die BVB-Anhänger fröhlich die Münzen. Die Versetzung dürfte zwischen den befreundeten Fan-Szenen abgesprochen gewesen sein.

13′ Kurz darauf muss das Spiel unterbrochen werden, weil die Fans aus Protest Geldmünzen und andere Gegenstände aufs Feld werfen.

12′ Toooooooor für Borussia Dortmund!

Die Gäste schlagen nach einem langsamen Abtasten hier zu. Donyell Malen erzielt die Führung für den BVB. Nach einer flachen Ecke kommt der Niederländer zum Abschluss und haut den Ball in die Maschen. Es bleibt trotzdem gespenstisch still, weil 12 Minuten noch nicht vorbei waren.

5′ Hier herrscht Stille auf den Rängen. Ein Zeichen des Protests gegen die DFL.

1′ Los geht es in Köln. Der BVB stößt an.

15.15 Uhr: Man brauche den Sieg dringend, um seine Ziele zu erreichen, sagt Edin Terzic vor dem Spiel bei „Sky“. Man habe in der Vorbereitung auf die Partie ein paar taktische Dinge verändert. Mal sehen, ob das von Erfolg gekrönt ist.

15.03 Uhr: In einer guten halben Stunde geht es los. In Köln herrschen frostige Temperaturen um den Nullpunkt – aber es schneit nicht weiter.

14.33 Uhr: Er ist endgültig wieder da! Eine Woche nach seinem Comeback steht Jadon Sancho bei Borussia Dortmund wieder in der Startelf. Ein eindeutiges Signal auch an Gio Reyna, dass selbst ein Spieler der zuletzt drei Monate keine Spielpraxis hatte, aktuell vor ihm ist. Einziger Wermutstropfen für den BVB: Emre Can fehlt verletzungsbedingt.

Die Aufstellung: Kobel – Meunier, Süle, Schlotterbeck, Maatsen – Özcan – Sancho, Sabitzer, Brandt, Malen – Füllkrug

13.30 Uhr: Zwar plagen die Kölner einige Sorgen, was ihren Angriff betrifft. Dennoch warnt Terzic seine Spieler: „Die Kölner sind trotzdem ein unangenehmer Gegner. Zu Hause mit den Fans im Rücken haben sie immer wieder gute Spiele gezeigt, besonders gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel.“

12.45 Uhr: Für alle Besucher des Spiel gibt es vom 1. FC Köln noch einen Sicherheitshinweis. „Reist alle bitte vorsichtig an und tragt passendes Schuhwerk, damit niemand ausrutscht. Es könnte glatt werden, auch auf den Stadiontreppen“, twitterte der Verein noch am Samstagmorgen. Vorsicht ist also geboten.

11.36 Uhr: Im Vorfeld der Begegnung stand eine mögliche Absage wegen der kalten Witterungsbedingungen im Raum. Jetzt jedoch ist klar, es kann gespielt werden! Das verkündeten die Kölner am Samstagmorgen. Alle Infos dazu bekommst du hier >>>

10.18 Uhr: Dabei brillierte vor allem Rückkehrer Jadon Sancho, der in seinem ersten BVB-Spiel seit über 900 Tagen gleich mal eine Vorlage beisteuern konnte. Auch Neuzugang Ian Maatsen zeigt sich in guter Form. Auf beide dürfte der BVB auch gegen den 1. FC Köln setzen.

9.32 Uhr: Der BVB dagegen hielt trotz aller Querelen an Edin Terzic fest, stellte ihm lediglich zwei neue Co-Trainer an die Seite. Im ersten Bundesliga-Spiel des Jahres zahlte sich das mit einem 3:0 gegen Darmstadt aus.

Weitere Nachrichten bekommst du hier:

9.11 Uhr: In der Tabelle trennen beide Mannschaften Welten. Während Borussia Dortmund als Tabellen-Fünfter anreist, sind die Geißböcke Vorletzter! In der Winterpause installierte man mit Timo Schultz einen neuen Trainer. Im ersten Pflichtspiel gab es für ihn ein 1:1 gegen Heidenheim.

Samstag, 8 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem BVB! Wer setzt sich in diesem traditionsreichen Duell durch? Die Antwort gibt es ab 15.30 Uhr hier bei uns im Live-Ticker!