Borussia Dortmund beobachtet Bundesliga-Star – wagt der BVB einen neuen Anlauf?

Auf der linken Abwehrseite hat Borussia Dortmund in diesem Transfer-Winter bereits zugeschlagen. Ian Maatsen vom FC Chelsea ist per Leihe gekommen, wird den Verein voraussichtlich im Sommer aber wieder verlassen.

Jetzt wird Borussia Dortmund erneut mit einem Linksverteidiger in Verbindung gebracht. Der BVB soll die Situation von David Raum genau beobachten. Der Bundesliga-Star stand bereits vor seinem Wechsel zu RB Leipzig bei Dortmund auf dem Zettel.

Borussia Dortmund: Raum wieder ein Thema?

Mit Ian Maatsen konnte Borussia Dortmund die Baustelle auf der linken Abwehrseite vorerst schließen. Der 21-Jährige kam per Leihe vom FC Chelsea und rückte sofort in die Startelf. In seinen ersten zwei Auftritten wusste er sofort zu überzeugen. Doch es gibt ein Problem: Der BVB besitzt keine Kaufoption.

Maatsen soll laut Medienberichten zwar eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag beim FC Chelsea verankert haben, diese soll allerdings satte 35 Millionen Euro betragen. Eine Summe, die Borussia Dortmund im Sommer wohl nicht zahlen wird.

Im Sommer ginge also die Suche nach einem Linksverteidiger von vorne los. Dazu passend bringt Transferexperte Ekrem Konur nun David Raum ins Gespräch. Nach Informationen des türkischen Transferjournalisten beobachtete Borussia Dortmund die Situation des Nationalspielers.

Raum-Transfer unrealistisch

Raum ist beim BVB kein Unbekannter. 2022 war Dortmund dran, wollte ihn haben, konnte sich aber die Ablösesumme nicht leisten. Schließlich wechselte Raum für 26 Millionen Euro von Hoffenheim zu RB Leipzig. Dort ist der 25-Jährige seitdem gesetzt, spielte fast jedes Match in dieser Saison von Beginn an.

Sein Vertrag bei RB Leipzig läuft noch bis 2027. Selbst wenn der BVB wirklich Interesse haben sollte, dürfte eine Verpflichtung ähnlich teuer werden, wie die von Maatsen. Ein Transfer scheint zum jetzigen Zeitpunkt extrem unrealistisch.