Borussia Dortmund: Sahin bestätigt Transfer-Gerüchte – „Liegt auf der Hand“

Winter-Transfers? Noch kürzlich winkten die Verantwortlichen von Borussia Dortmund bei diesem Thema ab. Die unterwältigende Hinrunde und die große Verletzungskrise haben das komplett geändert. Plötzlich ist man an gleich mehreren Fronten unterwegs.

Malen steht vor dem Absprung (hier der Stand), müsste ersetzt werden – auch auf anderen Positionen könnte sich etwas tun. Welchen? Nuri Sahin gibt einen Einblick.

Borussia Dortmund: Sahin spricht über Transfers

Wer dachte, beim BVB würde es einen ruhigen Transferwinter geben, hat sich getäuscht. Kaum hat das Fenster geöffnet, geht es auch am Rheinlanddamm wieder rund. Die Pläne, die Füße still zu halten, wurden verworfen. Stattdessen bahnt sich mit Donyell Malen ein prominenter Abgang an und auf gleich mehreren Positionen gibt es heiße Gerüchte.

In der Innenverteidigung, die von der Verletzungsmisere besonders hart getroffen wurden, soll sich Sportdirektor Sebastian Kehl umschauen. Zudem auch einen potenziellen Malen-Ersatz suchen und auch das zu oft schwache Mittelfeldzentrum verstärken wollen. Alles nur Gerüchte bislang, wenn auch logische. Stimmen sie auch? Nuri Sahin verrät durch die Blume, dass die Gerüchteküche nicht falsch liegt.

„Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet“

Namen wollte und wird der BVB-Trainer noch nicht kommentieren. Auch eine Journalisten-Frage zum aufgekeimten Rashford-Gerücht wurde abgeschmettert. Bei der Frage nach Positionen, die verstärkt werden könnten oder sollten, wird er aber deutlicher.

„Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet“, stellt er vor dem Restrunden-Start klar. „Wenn wir etwas machen werden, liegt es auf der Hand, auf welchen Positionen.“ Weiter wolle er nicht ins Detail gehen – verraten hat er damit aber bereits: Die Positionen, um die sich die Gerüchte ranken, sieht auch Borussia Dortmund als verbesserungswürdig.

Ein wenig mehr ins Detail geht er aber doch noch. „Weiterhin kann es auch sein, dass nichts passiert, wenn wir keinen Abgang haben“, sagt er – und bestätigt damit: Im Fall eines Malen-Transfers will der BVB in jedem Fall einen neuen Flügelspieler holen.