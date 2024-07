Borussia Dortmund: Spanien-Youngster im Visier – greift Schwarz-Gelb bei IHM zu?

Mit Waldemar Anton und Serhou Guirassy konnte Borussia Dortmund in diesem Sommer bereits zwei namhafte Neuzugänge verkünden. Doch die Planungen der BVB-Verantwortlichen sind keinesfalls abgeschlossen.

Denn nach einem enttäuschenden Tabellenplatz fünf in der abgelaufenen Bundesligasaison muss Borussia Dortmund aufrüsten, um unter Neu-Trainer Nuri Şahin bessere Ergebnisse einzufahren. Nun könnte ein neuer Kandidat ins Dortmunder Visier geraten sein!

Borussia Dortmund: Pepelu ein Kandidat beim BVB?

Wie das spanische Medium „Superdeporte“ berichtet, soll Borussia Dortmund Interesse an Pepelu zeigen. Der 25-Jährige blühte in der abgelaufenen Saison beim FC Valencia auf und kam in 39 Pflichtspieleinsätzen auf sieben Tore und zwei Assists. Besonders beachtlich: Im Sommer 2023 wechselte Pepelu noch für fünf Millionen Euro vom Zweitligisten UD Levante nach Valencia. Inzwischen liegt sein Marktwert laut „Transfermarkt.de“ bei 22 Millionen Euro.

Heißt also auch: Will sich der BVB die Dienste des zentralen Mittelfeldspielers sichern, müsste man tief in die Tasche greifen. Fraglich, ob man dazu in Dortmund bereit ist – denn im zentralen Mittelfeld hat man beim Revierklub aktuell nicht den größten Bedarf. Das noch übrige Transferbudget dürfte man eher in einen Ersatz für den abgewanderten Ian Maatsen stecken.

Große Konkurrenz für BVB bei Pepelu

Was eine Verpflichtung des Spaniers ebenfalls erschwert: Den BVB erwartet im Rennen um den Spieler namhafte Konkurrenz. Vor allem Eintracht Frankfurt soll sich laut „Superdeporte“ um eine Verpflichtung von Pepelu bemühen. Aber auch RB Leipzig soll den 25-Jährigen auf dem Radar haben.

Angesichts dieser Umstände erscheint ein Engagement des Spielmachers vom FC Valencia in Dortmund wohl eher unwahrscheinlich. Dennoch sollten alle BVB-Fans den Namen Pepelu weiter auf dem Schirm haben.