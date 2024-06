Borussia Dortmund: Wildes Gerücht! Holt der BVB einen Ex-Schalker?

Nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Real Madrid (0:2) werden sich die Blicke der BVB-Bosse nun auf die kommende Saison richten. Der Kader von Borussia Dortmund dürfte etwas umgebaut werden, die Kaderplanung dürfte nun richtig voranschreiten.

Unter anderem sollen die Vereinsverantwortlichen auch den Blick in Liga zwei geworfen haben. Dabei ist Borussia Dortmund wohl vor allem von einer Personalie überzeugt – der Akteur spielte unter anderem bei Erzrivale Schalke 04.

Borussia Dortmund: Kommt Hertha-Shootingstar Reese?

Ganze sieben Jahre stand Fabian Reese bei Königsblau unter Vertrag. Bei S04 debütierte er in der Bundesliga und spielte für Schalke unter anderem in der Europa League. Über Kiel ging es im letzten Jahr zu Hertha BSC Berlin – dort war er in der vergangenen Spielzeit der Mann der Saison.

In 35 Pflichtspielen kam er auf sensationelle 32 Torbeteiligungen. Reese hatte einen großen Anteil an der guten Saison der Hertha. Mit seinen Leistungen hat er sich weiter auf das Radar einiger Top-Klubs gespielt – unter anderem wohl auch auf das des BVB.

Laut „Sky“ soll sich Schwarz-Gelb mit dem Ex-Schalker beschäftigen. Dem Bericht zufolge gibt es für Reese, den die Hauptstädter wohl für einen mittleren einstelligen Millionenbereich ziehen lassen würden, aber auch einen Markt in England.

Reese-Verpflichtung nur bei Maatsen-Abgang?

Der BVB soll Reese zuletzt intensiv verfolgt haben. Ein Wechsel ist – Stand jetzt – jedoch wohl eher unrealistisch und vor allem an eine Bedingung geknüpft: die Personalie Ian Maatsen und seine Zukunft. Eine mögliche Verpflichtung von Reese würde nur dann näher rücken, sollte eine feste Verpflichtung von Leihspieler Maatsen scheitern.

Hintergrund sei, dass die Dortmunder in Reese eher einen defensiv ausgerichteten Spieler sehen und ihn wohl für die linke Defensivseite einplanen würden. Und das, obwohl der frühere deutsche U-Nationalspieler für Hertha in der abgelaufenen Saison vor allem für Offensiv-Spektakel stand.