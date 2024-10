Borussia Dortmund: Reaktion auf Real-Pleite? BVB bläst angeblich zum Transfer-Angriff

45 Minuten ließ Borussia Dortmund seine Fans von der Sensation träumen. Für eine Halbzeit präsentierte man sich Real Madrid überlegen und führte verdient mit 2:0! Doch alle Mühe war angesichts von fünf Gegentoren im zweiten Durchgang für die Katz.

Die Königlichen demontierten Borussia Dortmund nach allen Regeln der Kunst, den BVB-Profis fehlte am Ende sichtlich die Puste. Weil der Kader zu dünn und die Belastung zu hoch ist? Ein Problem, das die Bosse offenbar im Winter angehen wollen.

Borussia Dortmund vor Rekord-Saison

Wie anstrengend die Saison für alle Schwarz-Gelben werden würde, stand längst fest. Bundesliga, DFB-Pokal, aufgeblähte Champions League und dann im kommenden Sommer auch noch die Klub-WM – der BVB-Kalender ist zum Bersten gefüllt.

Trotzdem entschieden Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl letztlich, manche Positionen im Kader von Borussia Dortmund nicht doppelt zu besetzen. Allen voran auf den Außenverteidiger-Positionen ist man heillos unterbesetzt. Ramy Bensebaini, Julian Ryerson und der aktuell verletzte Yan Couto stehen für gewöhnlich zur Verfügung. Auf die Menge der Spiele gesehen eigentlich zu wenig Personal.

Und so müssen andere Spieler aushelfen. Gegen Real Madrid fand sich Kapitän Emre Can plötzlich auf Rechts wieder – und war gegen Vinicius Jr. von Sekunde eins an überfordert. Letztlich schenkte der Brasilianer dem BVB drei Buden ein.

Verstärkung aus England?

Und so reift bei den Bossen aktuell wohl der Entschluss, wie schon letzte Saison im Winter nachzulegen. Damals kam Ian Maatsen per Leihe und spielte sich gleich in die Herzen der Fans. Könnte das auch mit Ben Chilwell oder Milos Kerkez passieren? Beide spielen derzeit in der Premier League für Chelsea (Chilwell) beziehungsweise Bournemouth (Kerkez).

Davon zumindest berichtet der türkische Transfer-Journalist Ekrem Konur. Demnach stünden beide Spieler auf dem Zettel der Dortmunder.

Einziges Problem: das liebe Geld. Denn günstig wäre für Borussia Dortmund wohl keiner der beiden Spieler. Sowohl Chilwell als auch Kerkez stehen bei ihren Klubs noch langfristig unter Vertrag.