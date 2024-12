Borussia Dortmund: Transfer-Hammer? Aussagen lassen aufhorchen

Es ist ganz selten, dass sich Verantwortliche eines Klubs zu Gerüchten um Neuzugänge äußern. Vor allem bei Borussia Dortmund passiert das so gut wie nie. Jetzt aber sorgt ausgerechnet Lars Ricken, Geschäftsführer Sport, für Aufregung.

Der ehemalige Profi äußert sich nämlich zu einem möglichen Transferziel von Borussia Dortmund. Vor Kurzem hat der BVB noch gegen seine Mannschaft gespielt. Schlägt der Revierklub bald dann zu?

Borussia Dortmund: Ricken spricht über Top-Talent

Als Borussia Dortmund in der Champions League auf Dinamo Zagreb (3:0) traf, kam plötzlich das Gerücht auf. Petar Sucic soll im Fokus des BVB stehen. Der Youngster steht beim kroatischen Top-Klub unter Vertrag, verpasste das Königsklassenduell allerdings verletzungsbedingt.

In einer internationalen Medienrunde wurde Ricken auf den 21-Jährigen angesprochen und ließ dabei aufhorchen. „Ich habe mich jüngst mit Marko Maric (Sportdirektor Dinamo Zagreb, Anm. d. Red.) unterhalten“, wird Ricken vom Portal „footballtransfers.com“ zitiert. „Er sagte mir, dass er denkt, dass Sucic ihr bester Spieler ist.“

Der Youngster ist heiß begehrt. Neben dem BVB wollen ihn auch noch viele andere Mannschaften. „Leider war Sucic gegen uns verletzt“, so Ricken. Bis Februar fehlt der defensive Mittelfeldspieler mit einem Mittelfußbruch aus. Zu gern hätten die Verantwortlichen den kroatischen Nationalspieler mit den eigenen Augen vor Ort gesehen.

Kein Wintertransfer

Wegen der Verletzung wird es im Winter wohl aller Voraussicht nach auch zu keinem Transfer bei Borussia Dortmund kommen. Ein konkretes Interesse an Sucic wollte Ricken nicht bestätigen. „Wir haben eine super Scouting-Abteilung und schauen uns auf der ganzen Welt talentierte Spieler an. Ich kann jetzt nichts dazu sagen, an welchem Spieler wir Interesse zeigen“, so der BVB-Boss.

Dennoch plauderte der 48-Jährige weiter über das Gespräch mit Zagrebs Sportchef aus. „Wir haben über ihre Mannschaft gesprochen. Aufgrund ihres Geschäftsmodells haben sie einige tolle Spieler, die schon in jungen Jahren im Nationalteam spielen. Sie haben sehr interessante Spieler“, erklärt Ricken weiter.

Es ist also wohl nicht nur Sucic, der bei Zagreb für den BVB in Zukunft interessant werden könnte. Spätestens nach seinem Comeback dürfte es wieder spannend werden. Schnappen die Schwarzgelben dann im kommenden Sommer zu?