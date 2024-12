Borussia Dortmund: Ex-Star packt über BVB-Abgang aus – „Alle waren sauer“

Wenn für die Fans von Borussia Dortmund ein Wechsel ganz und gar nicht infrage kommt, ist es der zum Erzrivalen nach Gelsenkirchen. Dennoch gab es zwischen dem BVB und Schalke 04 einige Spieler, die den Verein wechselten. Einer von denen ist Felipe Santana.

2013 wechselte Santana von Borussia Dortmund zu den „Blauen“, wie der Verein liebevoll von den BVB-Fans genannt wird. Der Brasilianer blickt auf diesen Wechsel zurück und erklärt, von welchem Mitspieler er dafür heute noch beleidigt wird.

Borussia Dortmund: Santana wird wegen S04-Wechsel noch immer beleidigt

Felipe Santana gehört zu den 24 Fußballern, die tatsächlich für Borussia Dortmund und Schalke aufgelaufen sind. Der ehemalige Abwehrspieler ist der letzte Spieler, der für beide Mannschaften gespielt hat. Nachdem er fünf Jahre bei dem BVB unter Vertrag gestanden hatte, traute er sich 2013 zu einem Wechsel zum Reviernachbarn.

Zu diesem Transfer äußerte sich Santana jetzt deutlich. „Ich wollte wieder Stammspieler sein, um mich für die Nationalmannschaft zu bewerben“, erzählte er im Podcast „Viertelstunde Fussball“ von Kevin Großkreutz. „Am Ende war die Zeit aber sehr viel Stress. Ich habe nur gedacht: Was habe ich gemacht?“

Den Wechsel zu den Königsblauen bereute er seitdem. Seine ehemaligen Mitspieler kritisierten ihn dafür deutlich. Vor allem Großkreutz, der absolut kein Freund von S04 ist, war richtig wütend, wie Santana verriet: „Alle Jungs waren damals sauer wegen dem Wechsel. Kevin beleidigt mich deshalb heutzutage manchmal noch.“

„War ein großer Fehler“

Und die Legende von Borussia Dortmund kam ebenfalls zu Wort. „Jeder macht mal Fehler, das weißt du. Das war ein großer Fehler, aber das gehört dazu. Trotzdem muss man sagen, du bist ein guter Mensch, immer gut drauf, deshalb mag ich dich. Ich habe ja auch Fehler gemacht. Deshalb ist Felipe kein schlechter Mensch, sondern im Gegenteil menschlich einfach top“, sagte Großkreutz zu Santana.

Auf Schalke konnte der heute 38-Jährige nicht ansatzweise an die Leistung zu BVB-Zeiten anknüpfen. Dabei waren allerdings auch einige Verletzungen schuld, die es Santana nicht möglich machten, voll und ganz zu zeigen, was er drauf hat. Nach einer zwischenzeitlichen Leihe zu Olympiakos Piräus war 2016 seine Zeit in Gelsenkirchen vorbei.

Über Krasnodar ging Santana 2017 zurück nach Brasilien. Anfang des Jahres 2024 verkündete der Profi sein Karriereende. Neben zwei Meistertiteln holte er noch den DFB-Pokal mit Borussia Dortmund.