Borussia Dortmund: 15 Jahre Trainer in England – Ikone unterschreibt beim BVB

Während Borussia Dortmund dringend einen neuen Trainer und Verstärkung im Kader braucht, machte der Klub nun an ganz anderer Stelle Nägel mit Köpfen. Ein Ex-BVB-Star ist zurück!

Als Spieler war er ein Fanliebling, als Trainer arbeitete er 20 Jahre lang in England. Nun hat Paul Lambert wieder bei Borussia Dortmund unterschrieben. Das verkündete die Schotten-Ikone selbst. Mit seiner Trainer-Expertise soll er als Technischer Direktor im asiatisch-pazifischen Raum arbeiten.

Borussia Dortmund: Paul Lambert ist zurück

Stallgeruch wird groß geschrieben beim BVB. Das ist auf nahezu jedem verantwortlichen Posten zu sehen. Nun kehrt der nächste verdiente Ex-Borusse zurück. Paul Lambert spielte zwar nur gut ein Jahr in schwarzgelb, wurde aber in Windeseile zum Liebling der Fans und gewann mit Dortmund obendrein die Champions League. Der Höhepunkt seiner Karriere, die er danach bei Celtic Glasgow fortsetzte.

+++ Borussia Dortmund: Rückschlag! BVB enthüllt weiteren Ausfall +++

Nach der aktiven Karriere wurde er Trainer, arbeitete sich in England von der 4. Liga bis in die Premier League hoch, wo er renommierte Klubs wie Norwich City, Aston Villa oder Stoke City trainierte. Seit 2021 war er ohne Verein, nun kehrt er zu dem Klub zurück, bei dem ihm einst der Durchbruch gelang.

„Langfristigen Erfolg aufzubauen“

Am Montag (27. Januar) verkündete Paul Lambert selbst via „Linkedin“: „Ich freue mich, meine neue Rolle als Technischer Direktor für den asiatisch-pazifischen Raum bei Borussia Dortmund bekannt zu geben. Dies ist eine aufregende Gelegenheit, die renommierte Nachwuchsphilosophie des BVB in der gesamten Region auszuweiten, starke Partnerschaften aufzubauen, bestehende Sportbeziehungen zu aktivieren und Coaching-Expertise bereitzustellen, die jungen Talenten hilft, sowohl auf als auch neben dem Spielfeld erfolgreich zu sein.“

Mehr News:

Und weiter: „Bei Borussia Dortmund geht unsere Philosophie über die Exzellenz im Fußball hinaus. Es geht darum, neben potenziellen Spielern der ersten Mannschaft auch fantastische Menschen zu entwickeln. Ich freue mich darauf, dieses Ethos nach Australasien zu bringen und mit Vereinen, Marken, Ligen und jungen Spielern zusammenzuarbeiten, um langfristigen Erfolg aufzubauen.“