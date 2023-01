Borussia Dortmund: Überraschender Blitz-Transfer? BVB-Flop plötzlich HIER im Gespräch

Mit dieser Meldungen hatten wohl die wenigsten gerechnet. Zwar ist seit Wochen bekannt, dass Borussia Dortmund Thorgan Hazard am liebsten noch in diesem Winter los werden würde. Doch die Gerüchteküche um Hazard blieb still.

Mögliche Interessenten hielten sich zurück – bis jetzt. Denn nun scheint der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund doch noch vor einem Blitzabgang zu stehen. Ein Klub aus den Niederlanden klopft an.

Borussia Dortmund: Geht ein Star den Götze-Weg?

Beim BVB am Boden, in den Niederlanden bei der PSV Eindhoven wieder auferstanden und jetzt wieder ein großer Star in der Bundesliga – diesen Weg ging zuletzt Mario Götze. Nach dem sich sein zweites Engagement bei den Dortmundern überhaupt nicht als Erfolg herausstellte ging er zur PSV und fand dort seine Stärke wieder. Mittlerweile ist er bei Eintracht Frankfurt unangefochtener Stammspieler.

Ob Thorgan Hazard diesen Weg seines ehemaligen Kollegen bei Borussia Dortmund im Kopf hat? Offenbar würde der niederländische Spitzenklub den Dortmunder gerne unter Vertrag nehmen. Das berichtet Eindhoven-Insider Rik Elfrink vom „Eindhoven Dagblad“

Hazard könnte doch noch gehen

Noch bis Dienstagabend (31. Januar) ist das Transferfenster geöffnet. Drohte der BVB zuletzt, auf Hazard sitzen zu bleiben, könnte sich die Tür für einen Winterwechsel nun doch noch öffnen. Dem Bericht Elfrinks zufolge, hätten Quellen aus dem Umfeld des Profis von Borussia Dortmund Gespräche zwischen beiden Seiten bestätigt.

Demnach arbeite der Technische Direktor Marcel Brands mit Hochdruck daran, den Belgier für sein Team zu gewinnen. Hazard wechselte einst für knapp 25 Millionen Euro nach Dortmund, fand allerdings nie die nötige Konstanz. Sein Vertrag läuft noch bis 2024. Derzeit werde eine Leihe mit Kaufoption diskutiert.

Borussia Dortmund: Kein Kaderplatz frei

Dass er bei seinem Noch-Klub keine Zukunft mehr hat, zeigte sich zum Auftakt ins neue Jahr. Sowohl gegen den FC Augsburg als auch Mainz 05 gehörte der Bruder von Weltstar Eden Hazard nicht dem Kader von Edin Terzic an. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass die etatmäßigen Flügelspieler Karim Adeyemi und Donyell Malen in einem tiefen Leistungstief stecken.

Der Ex-Gladbacher brachte es in seiner Zeit bei Borussia Dortmund auf 122 Pflichtspiele, in denen er 18 Treffer und 21 Vorlagen beisteuerte. Zuletzt trug er im November das Dortmunder Trikot.