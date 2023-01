Borussia Dortmund sortiert aus! Diese Stars haben beim BVB wohl keine große Zukunft mehr

Der Kader-Umbau von Borussia Dortmund geht weiter. Noch im Winter könnten den BVB gleich mehrere Spieler verlassen.

Ganz oben auf der Abgabeliste soll laut einem Bericht der „WAZ“ Thorgan Hazard stehen. Der Belgier wurde zuletzt nicht einmal mehr für den Kader nominiert. Borussia Dortmund soll schon nach einem Abnehmer für Hazard suchen.

Borussia Dortmund: Hazard vor BVB-Abschied

Vor dem Spiel gegen den FC Augsburg (Sonntag, 22. Januar) hatte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bereits angedeutet, dass sich in diesem Winter vor allem auf der Abgabeseite noch etwas tun könnte. Kehl, der seit Sommer 2023 die sportliche Führung beim BVB übernommen hat, will dem Kader noch mehr seinen Stempel aufdrücken – und dafür müssen Veränderungen her.

Als Top-Kandidat für einen Wechsel im Winter soll Thorgan Hazard gelten. Der 29-Jährige stand gegen Mainz 05 schon nicht mehr im Kader. Er könnte den Verein in den nächsten Tagen verlassen. Es fehle laut Berichten allerdings bislang ein konkretes Angebot.

Hazard wechselte 2019 für 25,5 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zum BVB. Die hohen Ansprüche konnte er in Dortmund aber nie wirklich erfüllen. Jetzt scheint seine Zeit trotz gültigem Vertrag bis 2024 dem Ende zu zugehen.

Diese Spieler können den BVB im Winter verlassen

Der Flügelstürmer ist aber nicht der einzige Star, der Borussia Dortmund noch in diesem Winter verlassen könnte. Laut „WAZ“ stehen neben Hazard auch Emre Can, Nico Schulz, Thomas Meunier und Felix Passlack auf der Abschussliste. Mit 33 Spieler ist Dortmund Bundesligaspitze in Sachen Kadergröße. Etwas abspecken dürfte also nicht verkehrt sein.

Sebastian Kehl und Co. bleiben noch ein paar Tage Zeit. Am 31. Januar schließt das Transferfenster. Bis jetzt sind Angebote aber Mangelware. Bei Neuzugängen könnte sich ebenfalls noch etwas tun. Nach den Verpflichtungen von Ryerson und Duranville ist noch Ivan Fresneda im Gespräch.