Vor Borussia Dortmund liegt noch einiges an Arbeit. Erneut müht sich der Vizemeister gegen einen unterklassigen Klub zu einem knappen Sieg. Dem 3:2 gegen Oberhausen folgte ein 2:1 gegen Erfurt (hier das Spiel nachlesen).

Klar, dass im Lager der Schwarz-Gelben anschließend keiner so richtig glücklich war. Kritiker sehen sich bestärkt, dass Borussia Dortmund dringend Verstärkung braucht. Und auch Trainer Edin Terzic spricht nach der Beinah-Blamage Klartext.

Borussia Dortmund: Erst Patzer, dann Krampf

Irgendwie ist man es vom BVB ja schon gewohnt, dass die Abwehr Probleme macht – aber gegen einen Regionalligisten? Dem Gegentor ging eine Fehlerkette voraus. Mats Hummels klärte im eigenen Strafraum unzureichend, dann ließ Kobel den Ball durchrutschen – 0:1. Erst spät drehten Thorgan Hazard und Marius Wolf das Ergebnis noch um.

Zugegeben, natürlich ist der Vizemeister erst am Anfang der Vorbereitung (Montag geht es ins Trainingslager), während Erfurt kommende Woche in der Liga beginnt. Trotzdem muss der Anspruch von Borussia Dortmund sein, ein solches Spiel klar zu dominieren – auch am ersten Tag der Vorbereitung.

Terzic bedient

Trainer Edin Terzic war regelrecht bedient. Er habe in den ersten 15 Minuten ein gutes Spiel gesehen, aber dann habe das Team gänzlich nachgelassen. „Dann wird es schwer, dann muss man viele Konter verteidigen“, resümierte er.

„Wir haben extrem viele Bälle verloren, das hat uns nicht gefallen“, kritsierte er. „Das Gute ist, dass uns das eine Warnung sein sollte“, so der Coach, der bereits die erste Pokalrunde im Kopf hat. Dort erwartet er gegen Schott Mainz ein ähnliches Duell wie gegen Erfurt.

Borussia Dortmund hebt ab

Nun geht es für die Schwarz-Gelben ins Trainingslager in die USA. Am Montag hebt der BVB-Tross ab. Neben Spielen gegen lokale Vereine stehen auch Kräftemessen gegen Manchester United und Chelsea London an.

Terzic muss seine Jungs jedenfalls in Form bringen und Felix Nmecha und Ramy Bensebaini integrieren. Und je nach Transferaktivität stoßen weitere neue Spieler erst im oder nach dem Trainingslager zu Borussia Dortmund dazu.