Borussia Dortmund: Heimlich, still und leise – BVB verlängert wohl mit Juwel

Während die Profis von Borussia Dortmund den nächsten Anlauf für den ersehnten Meistertitel nehmen, scharren dahinter viele große Talente mit den Hufen und lauern auf ihren Durchbruch. Einer von ihnen: Justin Hoy.

Schon mit 15 Jahren gehörte er in der U17 des BVB zu den Stammspielern. Nun, nur zwei Tage nach seinem 16. Geburtstag, hat Borussia Dortmund offenbar still und heimlich den Vertrag mit Justin Hoy verlängert. Er könnte eine große Zukunft haben.

Borussia Dortmund: Juwel Justin Hoy hat wohl verlängert

Eine Verkündung gab es bislang nicht – doch der BVB scheint sich mit dem Offensiv-Allrounder auf eine Verlängerung des Engagements geeinigt zu haben. Im Spielerprofil auf „Transfermarkt.de“ heißt es, der Teenager (Jahrgang 2008) habe am 16. Juli 2024 seinen Vertrag in Dortmund verlängert. Und das langfristig. Bis 2027 soll er sich an Schwarzgelb gebunden haben.

+++ Borussia Dortmund: Ausrüster posaunt es versehentlich aus! Juwel-Hammer beim BVB +++

Für die Borussia wäre es ein Coup. Justin Hoy gilt als großes Talent, seit er im Sommer 2022 von Eintracht Frankfurt nach Dortmund kam. In der anstehenden Saison will er einer der Anführer der U17 werden. Schon letzte Saison holte er mit dem Team die Deutsche Meisterschaft, steuerte zwölf Scorerpunkte bei. Jetzt geht es in der neugeschaffenen U17-Nachwuchsliga weiter.

Prototyp moderner Spielmacher

Wird Hoy das nächste Eigengewächs, das es bei Borussia Dortmund bis zu den Profis schafft? Noch ist es zu früh für Prognosen, doch viele sagen dem Deutsch-Polen eine glänzende Zukunft voraus.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Justin Hoy kann in der Offensive auf nahezu jeder Position spielen, wird von Beobachtern aber als der Prototyp eines modernen Spielmachers bezeichnet. Nicht umsonst trägt er in der U17 von Borussia Dortmund künftig die Rückennummer 10.