Borussia Dortmund: Einstiges Mega-Juwel auf dem Markt – wagt der BVB einen neuen Anlauf?

Mit dem Ende der EM 2024 hat der Transfermarkt so richtig Fahrt aufgenommen. Mit Waldemar Anton konnte Borussia Dortmund bereits den ersten Neuzugang präsentieren, mit Serhou Guirassy, Pascal Groß und Rayan Cherki sollen drei weitere zeitnah folgen.

Damit dürften die Transferplanungen von Borussia Dortmund aber noch nicht abgeschlossen sein. Mindestens ein Außenverteidiger soll noch kommen und auch auf der offensiven Außenbahn ist noch was möglich. Dabei könnte der Blick der BVB-Bosse wieder nach Spanien schweifen.

Borussia Dortmund: Einstiges Supertalent wieder verfügbar

Jadon Sancho und Marco Reus sind weg, Donyell Malen darf den Verein wohl verlassen. Damit ist in der Offensive durchaus noch Nachholbedarf. Mit Rayan Cherki hat der BVB einen offensiven Mittelfeldspieler an der Angel. Der Transfer soll schon sehr weit sein.

Auf den Außen gibt es nach dem geplatzten Sancho-Deal aber noch keinen designierten Nachfolger. Möglicherweise könnte aber bald ein Thema des vergangenen Sommers nochmal aufgewärmt werden: Ansu Fati ist nämlich wieder einmal auf dem Markt.

In den letzten Tagen des Transferfensters 2023 tauchten plötzlich Gerüchte um eine mögliche Verpflichtung von Ansu Fati auf. Das einstige Supertalent vom FC Barcelona sollte bei einem anderen Klub Spielpraxis sammeln und seine Form zurückfinden. Schließlich erhielt dann aber Brighton & Hove Albion den Zuschlag, Dortmund ging leer aus.

Ansu Fati sucht nach seiner Form. Foto: IMAGO/Giuseppe Maffia

Wirklich glücklich verlief die Leihe allerdings nicht: Fati hatte zunächst Anpassungsprobleme und fiel dann mit einer Verletzung länger aus. Letztlich kam er auf 27 Einsätze (vier Tore, eine Vorlage). Eine feste Verpflichtung kam nicht zustande.

Wenn Flick nicht will – schlägt der BVB zu?

Jetzt ist Fati zurück in Barcelona, will sich dem neuen Trainer Hansi Flick anbieten. Flick will ihm eine Chance geben, dennoch stehen die Zeichen im Sommer laut spanischen Medienberichten auf Abschied – und da könnte der BVB wieder ins Spiel kommen.

Fati zählte einst zu den größten Juwelen von „La Masia“. Mit gerade einmal 16 Jahren feierte er sein Debüt für die Profis des FC Barcelona, stieg schnell zur absoluten Stammkraft auf. Zuletzt war er allerdings außer Form, wurde deshalb verliehen.

Sollte er Flick nicht überzeugen können, dürfte eine erneute Leihe oder ein Verkauf wahrscheinlich werden. Borussia Dortmund könnte ein Abnehmer sein. Allerdings wird das Thema wohl erst spät in der Transferphase heiß werden. Der BVB müsste sich, wenn man denn einen neuen Anlauf wagen will, also gedulden.