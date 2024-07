Borussia Dortmund: Juwel vor Absprung – er könnte dem BVB Millionen bringen

Mit Waldemar Anton hat Borussia Dortmund bereits einen Neuzugang präsentieren können, mit Serhou Guirassy steht der nächste Deal schon kurz bevor. In den kommenden Tagen könne sich jedoch auch auf der Abgangsseite etwas tun. Ein Talent sieht seine Zukunft offenbar nicht mehr bei Schwarz-Gelb.

In der vergangenen Saison war Soumaila Coulibaly an Royal Antwerpen ausgeliehen. Nach seiner Rückkehr sollte er wieder fest bei Borussia Dortmund eingegliedert werden. Doch nun kommt es wohl zu Wende: Der Youngster selbst möchte wohl einen Wechsel forcieren.

Borussia Dortmund: Coulibaly möchte Schwarz-Gelb wohl verlassen

2021 kam Coulibaly ablösefrei von Paris Saint-Germain zum BVB. Damals geht er als Mega-Talent, dem eine große Zukunft versprochen wurde. Zum Zeitpunkt seines Wechsels kurierte er einen Kreuzbandriss aus – schon sein Start in Dortmund war also alles andere als einfach. Seither spielte er hauptsächlich für die Zweitvertretung in der dritten Liga. Für regelmäßige Einsätze bei den Profis hat es bis dato noch nicht gereicht.

Seine Leihe bei Antwerpen ging vielversprechend los. In der Hinrunde bestritt er nahezu jedes Spiel über die gesamte Länge, er war fester Bestandteil der Startelf. Doch zu Beginn des Jahres folgte dann der harte Schlag: Er zog sich eine Sprunggelenksverletzung zu und fiel in der Folge knapp sechs Wochen aus. Danach kam er lediglich als Reservespieler zum Einsatz.

Nach seiner Rückkehr zum BVB hat dennoch wohl keine Zukunft mehr bei Schwarz-Gelb. Laut „Ruhr Nachrichten“ sollen sich die Borussen-Bosse und der Franzose einig sein, dass eine Trennung für beide Seiten wohl die beste Lösung sei. Aufgrund der fehlenden Perspektive und der großen Konkurrenz erscheint ein Wechsel so wohl unausweichlich.

Dicke Ablöse für den BVB?

In den vergangenen Wochen sollen sich bereits einige Klubs beim BVB und Coulibaly gemeldet haben – sowohl aus Frankreich als auch aus Spanien, Italien und England sollen Klubs ihr Interesse bereits bekundet haben. Im vergangenen Sommer stand der 20-Jährige schon kurz vor einem Wechsel zum FC Burnley – doch auf der Zielgeraden platzt der Deal noch.

Schwarz-Gelb erhofft sich eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich. Das Geld kann der BVB bei den Plänen für mögliche Neuzugänge gut gebrauchen. Schließlich möchte man sich noch auf einigen Position wie den defensiven Außenbahnen und im Mittelfeld verstärken.