Borussia Dortmund: Sahin platzt nach Demütigung der Kragen – Stars kriegen ihr Fett weg

Borussia Dortmund hat sich vom VfB Stuttgart nach allen Regeln versohlen lassen. 1:5 verloren – nichts aus den letzten Niederlagen im Schwabenland gelernt (hier mehr). Hoffnungslos unterlegen, wehrte sich der BVB nicht einmal gegen die Klatsche.

Entsprechend sauer war Nuri Sahin nach dem Spiel. Der Trainer von Borussia Dortmund stand stocksauer am DAZN-Mikrofon – und ließ es verbal richtig krachen.

Borussia Dortmund: Stuttgart-Ohrfeige macht Sahin stinksauer

Edin Terzic verlor sich nach schmerzhaften Niederlagen gerne mal in Phrasen, relativierte Nicht-Leistungen mit teils befremdlichen Statistiken. Nuri Sahin ist anders. Der neue BVB-Trainer trägt das Herz auf der Zunge. Seit Sonntag weiß man: Das tut er auch bei Ohrfeigen wie dem peinlichen 1:5 in Stuttgart.

Nach dem Spiel ging er überdeutlich mit seiner Mannschaft ins Gericht. „Das Fazit? Ernüchternd“, sagte er bei DAZN. „Die Niederlage war absolut verdient von der ersten bis zur letzten Minute. Keine Zweikämpfe, keine Basics. Da ist dann auch die Taktik egal.“

„Sowas werde ich nicht akzeptieren“

Der 36-Jährige gibt zu: „Das siehst du ehrlich gesagt nicht kommen. Wir hatten gestern gut trainiert, alle waren scharf. Aber du kannst als Borussia Dortmund nicht so auftreten. Das war die erste Nicht-Leistung unter mir. Jetzt wird zurecht draufgedroschen. Wir müssen die Lehren daraus ziehen.“

Sahin weiter: „Was wir gerade in der Kabine gesprochen haben, ist klar. Ich kann ja nichts verstecken, was klar zu sehen war. So ein Gesicht will ich nie wieder sehen. Wir analysieren das knallhart unter Männern. Das ist jetzt passiert. Freitag treten wir anders auf, denn sowas werde ich nicht akzeptieren.“

Deutliche Worte, die so manchen Star von Borussia Dortmund zittern lassen dürften. Denn dass er auch personell für den Erfolg keine Rücksicht nimmt, bewies Nuri Sahin auch schon.