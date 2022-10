Borussia Dortmund: Brandt-Klartext nach Kantersieg – DAS ist „hoffentlich ein für alle Mal“ vorbei

Borussia Dortmund hat gegen den VfB Stuttgart die erwartete Reaktion gezeigt. Nach blutleeren Auftritten gegen Union Berlin (0:2) und Hannover 96 (2:0) zerlegte der BVB die Gäste in ihre Einzelteile und schoss sich den Frust gehörig von der Seele.

Mit 5:0 siegte Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart und kann damit vorerst aufatmen. Julian Brandt hofft, dass der BVB nun endgültig den Turn-Around geschafft hat. Auftritte wie in den letzten Wochen sollen nicht mehr vorkommen.

Borussia Dortmund zurück in der Spur

Schon in der 2. Minute leitete Jude Bellingham mit seinem Treffer den BVB-Sieg ein, Niklas Süle (13.) und Giovanni Reyna (44.) legten noch vor der Pause nach. In der 53. Minute schnürte Bellingham seinen Doppelpack und Youssoufa Moukoko (72.) machte den Deckel drauf.

Borussia Dortmund legte eine 180-Grad-Wende hin. Die Mentalitätsfrage wird nach diesem Auftritt gegen den VfB Stuttgart niemand stellen. Die BVB-Stars lieferten endlich das ab, was von ihnen verlangt wurde.

„Wir haben unsere Chancen am Anfang der 1. Halbzeit gut genutzt und haben uns so in eine gute Position für den weiteren Spielverlauf gebracht. Wir haben uns den Spaß am Fußball erarbeitet“, resümierte Julian Brandt bei Sky.

Der 26-Jährige sagte weiter: „Die beste Reaktion auf Kritik ist Spiele in so einer Art und Weise zu gewinnen. Wir haben versucht das Stadion von Minute eins mitzunehmen.“

Brandt warnt vor Rückfall

Der BVB ist zurück in der Spur, jetzt muss man nur konstant die Leistung wiederholen. „Wir haben über alles gesprochen, was gesprochen werden musste und haben daraus hoffentlich ein für alle Mal unsere Lehren gezogen. Wir werden im Drei-Tages-Rhythmus immer mal wieder Fehler machen, dafür sind wir auch nur Menschen, aber wir dürfen uns nicht so präsentieren wie in den letzten Wochen. Das war heute ein guter erster Schritt, da müssen wir dranbleiben“, so die Ansage vor Brandt.

Mehr News zu Borussia Dortmund:

Und auch Trainer Edin Terzic betonte im Anschluss an den Kantersieg: „Wir wissen, dass wir genau da weitermachen und dranbleiben müssen.“ Schon am Dienstag geht es für Borussia Dortmund in der Champions League weiter. Manchester City ist zu Gast.