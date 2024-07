Borussia Dortmund: Paukenschlag beim Asien-Kader! Abgang jetzt vorprogrammiert?

Borussia Dortmund hebt ab in Richtung Asien! Am Freitag (19. Juli) bricht der schwarz-gelbe Flieger in Richtung Bangkok auf. Schon vorab war klar, dass die EM-Fahrer bei der internationalen Tour nicht dabei sein würden.

So ist die Abwesenheit der Namen von Nico Schlotterbeck, Niclas Füllkrug und Co. keine Überraschung. Dass im Asien-Kader dagegen der Name von Soumaila Coulibaly nicht auftaucht, schon. Der erneute Abgang des Verteidigers dürfte damit vorprogrammiert sein.

Borussia Dortmund: Coulibaly fehlt

Für gewöhnlich sind es bei den Touren außerhalb von Europa die neuen Namen, die die Fans besonders interessieren. Der Kader wird dafür mit einigen Talenten aufgefüllt. Stets stellt sich die Frage: Wer darf für die Profis vorspielen?

Für die Tour durch Thailand und Japan ist aber das Fehlen von Soumaila Coulibaly das große Thema. Nach einer einjährigen Leihe zu Royal Antwerpen war er im Sommer zu Borussia Dortmund zurückgekehrt. Eine Zukunft im Verein hat er aber wohl trotz des Abgangs von Mats Hummels nicht. Das unterstreicht die Nicht-Nominierung.

Gerüchte um Spanien-Wechsel

Stattdessen dürfte sich wohl ein erneuter Wechsel anbahnen. Passend dazu berichtete das spanische Portal „Relevo“ kurz zuvor, dass ein Wechsel zu Betis Sevilla konkreter werde. Die Spanier seien in finalen Verhandlungen mit dem BVB.

Dortmund wollte den Innenverteidiger eigentlich fest verkaufen, schielte auf eine zweistellige Millionen-Ablöse. Das kann sich Sevilla derzeit aber nicht leisten. Deshalb ist jetzt eine erneute Leihe mit Kaufoption im Gespräch – so wie es auch schon beim Wechsel nach Antwerpen war.

Borussia Dortmund: Kaufoption oder -pflicht?

Die Option soll dieses Mal bei zehn Millionen Euro liegen und sich unter verschiedenen Bedingungen in eine Kaufpflicht verhandeln. Dafür müsste Betis Sevilla wohl die Qualifikation für das europäische Geschäft schaffen und der Spieler eine entsprechende Anzahl an Einsätzen erreichen.