Karim Adeyemi beim BVB vor Absprung? Seine Worte lassen die Gerüchteküche kochen

Was tut sich noch bei Borussia Dortmund? Mit Serhou Guirassy und Waldemar Anton hat der BVB zwei neue potenzielle Stammspieler verpflichtet. Jedoch rumort es auch in Sachen Abgängen seit einigen Tagen. Im Fokus dabei: Karim Adeyemi.

Der Flügelflitzer ist unter BVB-Fans umstritten. Dank Geschwindigkeit und Technik kann er für geniale Momente sorgen. Andererseits fällt er immer wieder durch unnötige Aktionen (hier mehr lesen) auf oder wirkt lustlos. Zu einem möglichen Wechsel hat sich Karim Adeyemi jetzt selbst geäußert.

Karim Adeyemi: Gerüchte reißen nicht ab

Auch in seinem zweiten Dortmund-Jahr konnte der 30-Millionen-Mann nicht so überzeugen, wie sich das viele gewünscht hatten. Größtenteils als Joker verzeichnete er in der Bundesliga gerade mal drei Tore und einen Assist. Daher gilt er seit einigen Wochen schon als Verkaufskandidat, zumal Gerüchte um das Interesse von Top-Klubs nicht abreißt.

Zuletzt berichtete die „Gazzetta dello Sport“ sogar, dass sich Karim Adeyemi mit Juventus Turin bereits über einen Wechsel nach Italien einig sei. Allerdings: Seit Nuri Sahin beim BVB das Zepter in der Hand hält, hat sich die Situation etwas gewandelt.

Denn Sahin will den Spieler keinesfalls abgeben. „Karim weiß, was ich über ihn denke“, stellte der Dortmunder Cheftrainer zuletzt schon klar. Der 22-Jährige besitzt im Ruhrgebiet noch einen Vertrag bis 2027, die Borussia ist daher nicht zu einem Verkauf gezwungen.

BVB-Profi äußert sich selbst

Aber was sagt Adeyemi, der in den ersten beiden Testspielen der neuen Saison hier und da glücklos agierte, selbst zu seiner Zukunft? „Dazu sagen kann ich nichts, ich habe ein Dortmund-Trikot an und ich bin auch sehr glücklich, ein Dortmund-Trikot anzuhaben“, reagierte er nach dem Testspiel in Aue.

Ein klares Bekenntnis verweigerte er allerdings. „Im Leben gibt es keine Garantie“, erklärte Adeyemi auf die Frage, ob er einen Sommer-Abgang ausschließen könne. Gefundenes Fressen für alle Köche in der Gerüchteküche.

Karim Adeyemi: Verkauf nötig?

Dabei könnte der Verkauf eines Spielers nötig sein, um den Umbruch weiter zu forcieren. So soll der BVB unter anderem noch an Pascal Groß, Rayan Cherki und neuerdings Yan Couto dran sein. Nur mit Geld vom Festgeld-Konto dürfte die kaum zu stemmen sein.