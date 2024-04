Borussia Dortmund: Was du vor deinem Besuch im Signal Iduna Park wissen musst

Wenn du dich auf den Weg zum Signal Iduna Park machst, trittst du ein in eine Welt voller Leidenschaft und Tradition. Hier fiebert nicht nur die legendäre „Gelbe Wand“ mit Borussia Dortmund, sondern auch Besucher aus der ganzen Welt erfahren ein Fußballfest der besonderen Art.

Was du vor deinem ersten Besuch im Signal Iduna Park, dem Stadion von Borussia Dortmund, wissen musst, erfährst du in diesem Artikel.

Borussia Dortmund: Anreise, Sicherheit und Co. – DAS musst du wissen

Geschichte des Signal Iduna Parks: Mit einer eindrucksvollen Geschichte, die bis 1974 zurückreicht, ist der Signal Iduna Park, einst als Westfalenstadion bekannt, mehr als nur die Heimspielstätte von Borussia Dortmund. Es ist eine Institution, die unzählige denkwürdige Spiele und Veranstaltungen erlebt hat. Über die Jahre wurde das Stadion kontinuierlich ausgebaut und modernisiert, wobei der Fokus stets darauf lag, die Atmosphäre und Nähe zum Spielfeld zu bewahren. Heute bietet das Stadion Raum für über 81.000 begeisterte Fans und ist somit das größte Fußballstadion Deutschlands.

Anreise zum Stadion: Die Wege zum Signal Iduna Park sind vielfältig, ob mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Auto oder per Rad. Du findest vor Ort ausreichende Parkkapazitäten, sowie sichere Fahrradstellplätze. Bedenke bei der Anreise allerdings, dass an Spieltagen mit hohem Verkehrsaufkommen zu rechnen ist. Zudem fahren die Stadtbahn-Linien U45, U42 und U46, sowie die Buslinien 450,452 und 448 zum Stadion. Am besten planst du deine Anreise daher etwas großzügiger, um Stress zu vermeiden und rechtzeitig vor Spielbeginn anzukommen.

Sicherheitsbestimmungen und Einlass: Die Sicherheit aller Besucher steht im Signal Iduna Park an oberster Stelle, weshalb ein paar wichtige Sicherheitsbestimmungen beim Einlass zu beachten sind. Stelle dich darauf ein, dass Taschenkontrollen und eventuell auch Körperscans durchgeführt werden, um verbotene Gegenstände, wie Pyrotechnik, große Taschen oder gefährliche Materialien aus dem Stadion fernzuhalten. Um den Einlassprozess zu beschleunigen, nimm nur das Nötigste mit und beachte die Richtlinien bezüglich der erlaubten Größe von Taschen oder Rucksäcken. Ebenso ist es ratsam, frühzeitig am Stadion zu sein, um etwaige Wartezeiten zu minimieren.

Verpflegung, Barrierefreiheit und Abreise

Verpflegung und Gastronomie: Für dein leibliches Wohl während des Spiels ist im Signal Iduna Park gesorgt. An zahlreichen Kiosken und Imbissständen findest du ein breites Angebot an Snacks, Getränken und typischen Stadionspeisen. Ob traditionelle Bratwurst, kühles Bier oder Snacks – für jeden Geschmack gibt es eine Vielzahl an Optionen.

Barrierefreiheit und Unterstützung für Besucher mit Behinderung: Der Signal Iduna Park setzt sich dafür ein, dass Fußball für alle zugänglich ist. Barrierefreie Zugänge und speziell ausgewiesene Plätze machen es möglich, dass auch Besucher mit einer Behinderung die Spiele uneingeschränkt genießen können. Bei Bedarf steht spezielles Personal zur Unterstützung bereit.

Abreise vom Stadion: Nachdem du das vollgepackte Fußballerlebnis im Signal Iduna Park genossen hast, gilt es auch bei der Abreise einige Dinge zu beachten. Die Verkehrsströme sind nach Spielende besonders groß, weshalb Geduld und Umsicht gefragt sind. Nutze die häufig angebotenen erweiterten Kapazitäten der öffentlichen Verkehrsmittel oder gehe ein Stück zu Fuß, um dem größten Andrang zu entgehen. Solltest du mit dem Auto angereist sein, plane auch hier zusätzliche Zeit ein, da die Parkplätze ebenso überlastet sein können.

