Borussia Dortmund: Star bringt die eigenen Fans gegen sich auf – brutale Abrechnung

Borussia Dortmund kann sich aus der Abwärtsspirale nicht befreien. Auch das Spiel bei Eintracht Frankfurt geht verloren. Im dritten Spiel des Jahres 2025 ist es die dritte Pleite. Die Luft für Nuri Sahin wird immer dünner.

Die Wut und das Unverständnis der Fans richtet sich aber längst nicht mehr nur gegen den Trainer. Auch die eigentlich unantastbaren Stars von Borussia Dortmund geraten ins Fadenkreuz. Nach Julian Brandt und Gregor Kobel trifft es jetzt auch Serhou Guirassy.

Borussia Dortmund: Guirassy mächtig angefressen

Im Sommer war der Angreifer als großer Heilsbringer, als vielleicht fehlendes Puzzlestück auf dem Weg zu einem Titel angesehen. Seine wahnsinnige Torquote aus Stuttgart konnte er auch im Ruhrgebiet zunächst bestätigen. In seinen ersten acht BVB-Spielen gelangen ihm sechs Tore. Seitdem ist aber nur noch ein Ligator dazu gekommen.

Auch wenn Guirassy zuletzt oft blass blieb, traf die Fan-Kritik andere. Guirassy genoss ein wenig Schutz – auch weil seine Kollegen ihn in der Sturmspitze ordentlich hängen ließen. Beim 0:2 von Borussia Dortmund in Frankfurt kippte die Stimmung aber.

Früh wurde klar, dass Guirassy ordentlich frustriert in die Partie gegangen war. Schon im ersten Durchgang meckerte und gestikulierte er in Richtung der Kameraden, wenn die ihn nicht anspielten. Aber es kam noch härter.

Guirassy mit Fallsucht

Denn der Stürmer erkrankte in der Halbzeitpause offenbar an einer akkuten Fallsucht. Immer wieder versuchte der Angreifer – oft relativ plump – Freistöße oder Elfmeter zu schinden. Das ging so weit, dass er sich lautstark beschwerte und einen Strafstoß forderte, nachdem ihm Jamie Gittens in die Hacken gelaufen war. Daraufhin gab es von Schiedsrichter Daniel Schlager Gelb.

Top-News des Tages:

Das ewige Lamentieren ging letztlich auch den eigenen Fans mächtig auf den Geist. Sie ließen Guirassy spüren, dass so ein divenhaftes Verhalten bei Borussia Dortmund nicht gerne gesehen wird: