Frankfurt – Dortmund: Sahin zieht seine Konsequenzen – Fans klappt der Kiefer runter

Wie groß würde die Kaderrotation beim BVB werden? Diese Frage stellten sich vor der Partie Frankfurt gegen Dortmund alle Anhänger der Schwarz-Gelben. Schließlich hatte Trainer Nuri Sahin nach der peinlichen Niederlage in Kiel Konsequenzen angekündigt (hier mehr dazu lesen).

Im Norden Deutschlands hatten sich seine Spieler komplett blamiert und sich vom Bundesliga-Neuling herspielen lassen. Bei Frankfurt – Dortmund erwarteten die Fans daher auch manchen Stammspieler auf der Bank. Doch den Denkzettel bekamen andere.

Frankfurt – Dortmund: Sahin wechselt nur zweimal

Es ist der offizielle Auftakt in die Rückrunde und schon brennt es beim BVB. Nach zwei Niederlagen im neuen Jahr sind alle angezählt. „Das wird Konsequenzen haben“, hatte Sahin unmittelbar nach Abpfiff gegen Kiel geäußert. Verteilt er also Denkpausen für Spieler wie Julian Brandt, den er in der Pressekonferenz vor dem 18. Spieltag zusätzlich öffentlich angezählt hatte?

+++ Auch spannend: Borussia Dortmund: Flirt ist heiß begehrt – zieht der BVB den Kürzeren? +++

Fehlanzeige! Als die Borussia am Freitagabend die Startaufstellung veröffentlichte, klappte so manchem Fan der Kiefer runter. Julian Brandt, Emre Can, Felix Nmecha – sie alle sollten es wieder von Anfang an richten.

Insgesamt nahm Sahin bei Frankfurt – Dortmund nur zwei Wechsel vor. Waldemar Anton (der in Kiel zur Halbzeit gekommen war) und Pascal Groß (fehlte gesperrt) rutschten für Sabitzer, der bei Sahin eh einen schweren Stand hat, und Julien Duranville in die Mannschaft.

Noch mehr von uns:

Fans reagieren überrascht

Klar: Sahin kann kaum die ganze Mannschaft auswechseln. Auch das hatte er auf der Pressekonferenz schon gesagt. Dass er dann aber von seinen kriselnden Stammspielern niemanden rausnahm und stattdessen zwei Rotationsspieler als Konsequenz auf die Bank setzte, überraschte viele: