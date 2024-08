Borussia Dortmund: Offiziell! Guirassy trifft BVB-Entscheidung

Auf den ersten Einsatz von Serhou Guirassy müssen die Fans von Borussia Dortmund noch warten. Der Stürmer-Neuzugang aus Stuttgart fehlt weiterhin verletzt. Das hielt den BVB aber bekanntermaßen dennoch nicht davon ab, den Angreifer zu verpflichten.

+++ Nach Rothe-Abgang – Ricken verkündet faustdicke Überraschung +++

Eine Frage blieb bisher im ganzen Wirbel um die Verletzung offen: Mit welcher Rückennummer geht Guirassy bei Borussia Dortmund eigentlich an den Start? Zu dieser Frage ist jetzt eine Entscheidung gefallen.

Borussia Dortmund: Guirassy folgt auf Brandt

Als Stürmer will man bekanntlich die Nummer 9 tragen – es ist die Nummer von legendären Stürmen. In Dortmund war es für Guirassy aber nicht möglich, an diese bekommen. Immerhin ist sie seit zwei Jahren im Besitz von Sebastien Haller, der in Dortmund gerne auch nochmal durchstarten würde.

Stattdessen hat sich Guirassy jetzt für die 9 plus 10, also die 19 entschieden. Diese Nummer trug bis vor kurzem noch Julian Brandt. Weil dieser allerdings die magische „10“ übernimmt, wurde seine alte Nummer frei. Ordentliche Bewegung also drin im Trikotgeschäft von Borussia Dortmund.

Schlägt Guirassy ein?

Doch egal, ob 9, 10 oder 19 – wichtig wird am Ende sein, wie Guirassy beim BVB einschlägt, sobald der 28-Jährige wieder fit ist. In Dortmund soll er wie in Stuttgart Stürmer Nummer 1 sein. Dafür legte die Borussia rund 18 Millionen Euro auf den Tisch und ließ im Gegenzug Niclas Füllkrug nach England ziehen.

Jedoch fehlt Guirassy noch einige Wochen. Bei der Nationalmannschaft hatte er sich eine Knieverletzung zugezogen, die beim Medizincheck entdeckt worden war. Daraufhin wurde der Transfer verschoben und weitere Untersuchungen durchgeführt.

Borussia Dortmund: So ist die Lage im Sturm

Bis der Neuzugang fit ist, dürfte mutmaßlich Haller die Chance bekommen, sich nochmal ganz neu zu beweisen. Dahinter hätte der BVB mit Youssoufa Moukoko und Paris Brunner zwei talentierte Angreifer.

Allerdings sollen beide auf dem Sprung zu anderen Vereinen stehen. Deshalb und weil Füllkrug eh schon weg ist, arbeitet Borussia Dortmund gerade wohl an der Verpflichtung von Maximilian Beier. Mal sehen, welche Rückennummer er dann noch bekommt.