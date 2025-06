Lotto-Spieler gewinnt fast 5 Millionen Euro – irre, was wenige Tage zuvor geschah

Einmal im Leben im Lotto so richtig absahnen – davon träumen wohl die meisten von uns. Doch nur wenigen bleibt dieses Glück vergönnt. In Großbritannien ist einem Mann dieses Kunststück gelungen – und was nur wenige Tage zuvor geschah, macht die ganze Sache noch verrückter.

Im Lotto einen Millionen-Gewinn einzuheimsen, ist alles andere als einfach. Wie das englischsprachige Medium „Mirror“ berichtet, gewann ein Glückspilz in Großbritannien satte 4 Millionen Pfund (rund 4,7 Millionen Euro).

Lotto-Spieler sollten ihren Tickets überprüfen

Den Mega-Jackpot räumte der Lotto-Spieler mit den Gewinn-Zahlen 11, 17, 27, 30, 39 und 46 ab. Die Bonuszahl war die 56. Alle Spieler wurden gebeten, ihre Tickets zu überprüfen und anzurufen, um den Hauptpreis zu gewinnen. Bei der Ziehung kamen die Kugeln 10 und der Ziehungsautomat Lancelot zum Einsatz.

„Tolle Neuigkeiten für unsere glücklichen Lottospieler, denn ein Ticketinhaber hat heute Abend den Jackpot von 4 Millionen Pfund gewonnen“, sagte Andy Carter, leitender Gewinnerberater beim Betreiber der Nationallotterie Allwyn.

Irre, was wenige Tage vor dem Lotto-Gewinn geschah

Doch es gab nicht nur einen einzigen Glückspilz in diesen Tagen. Nur kurz zuvor räumte ein anderer Tipper ebenfalls kräftig ab! „Glück liegt eindeutig in der Luft, denn dies ist der zweite Lotto-Jackpot-Gewinn innerhalb einer Woche, nachdem am vergangenen Samstag (31. Mai) ein einzelner Ticketinhaber den Jackpot von 3,9 Millionen Pfund einheimsen konnte“, berichtet Carter weiter.

Zwölf Spieler gewannen jeweils 13.000 Pfund (circa 15.000 Euro) nachdem sie vier richtige Zahlen hatten.

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.