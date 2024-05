Jadon Sancho: BVB-Sportdirektor Kehl spricht offen über Verbleib – doch es gibt einen dicken Haken

Die Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund hat sich für alle Parteien als großer Erfolg entpuppt. Die Leihgabe von Manchester United spielt bei der Borussia groß auf und lässt alle BVB-Fans begeistern. Besonders im Champions-League-Halbfinale gegen PSG begeisterte der Flügelspieler vor heimischer Kulisse. Nun äußerte sich Sportdirektor Sebastian Kehl zu der Zukunft des 24-Jährigen.

Dass Borussia Dortmund Jadon Sancho gerne über das Saisonende hinaus halten würde, ist schon länger bekannt. Zu gut spielte der Engländer dafür bisher in Dortmund auf. Jedoch kehrt der 24-Jährige stand jetzt im Sommer nach Manchester zurück. Ein Zustand, den der BVB gerne ändern würde!

Borussia Dortmund: Kehl möchte Sancho in Dortmund halten

Wie BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gegenüber „Bild Sport“ sagte, würde man Sancho gerne länger in Dortmund halten: „Wir werden natürlich alles versuchen. Er hat hier wieder sein Lächeln gefunden“, so Kehl. Gleichzeitig müsse man aber auch abwarten, wie die Pläne von Sanchos Verein Manchester United aussehen würden.

Denn diese erscheinen zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Sancho hatte den englischen Rekordmeister vor allem aufgrund der Unstimmigkeiten mit Trainer Erik Ten Hag verlassen. Dieser steht in Manchester jedoch unter gehöriger Beobachtung. Bei einer Entlassung des Cheftrainers könnten die Karten neu gemischt werden.

BVB prüft verschiedene Modelle für Sancho-Verbleib

Das weiß auch Sportdirektor Kehl. Schließlich würden sie auch in Manchester sehen, wie Sancho beim BVB auftrumpft: „Vielleicht haben die auch eigene Ideen oder wollen ihn gewinnbringend verkaufen. Vielleicht wird er auch zu Manchester zurückkehren. Das sind alles Dinge, die in der Zukunft liegen“, so Kehl.

Zukunftsgespräche um Sancho seien mit Manchester United, ähnlich wie Chelsea-Leihgabe Ian Maatsen, nach „Sky“-Informationen noch nicht geführt worden. Fest steht jedoch, dass Sancho seine Zukunft definitiv nicht in Manchester sieht. Der BVB soll derweil verschiedene Modelle mit einer Leihe plus Kaufoption für den Flügelspieler prüfen. Diese Transfersaga könnte sich also noch ein wenig ziehen.