Borussia Dortmund: Nach Viertelfinal-Einzug – Nico Schlotterbeck verrät Hammer live im TV!

Euphorie! Die gab es bei Borussia Dortmund in dieser Saison nur selten. Doch das so wichtige 2:1 in Lille, verbunden mit dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League, sorgte für viel Erleichterung und Freude.

In seinem Überschwang verriet Nico Schlotterbeck nach Abpfiff etwas, was noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Live im TV enthüllt der Verteidiger von Borussia Dortmund, dass er erneut von Julian Nagelsmann in die deutsche Nationalmannschaft berufen wurde.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck mit Verkündung

Der Jubel war riesig nach dem 2:1 in Frankreich. Mit einem Kraftakt und einer überzeugenden Leistung hat der BVB einen Rückstand in Lille noch in einen Sieg umgebogen und das Ticket fürs UCL-Viertelfinale gelöst. Die letzte Chance, eine verkorkste Saison noch zu retten: Sie lebt!

„Es fällt so viel von einem ab“, lässt Nico Schlotterbeck nach Abpfiff am DAZN-Mikrofon in sein Seelenleben blicken. „Es war enormer Druck, wir mussten gewinnen und gehen dann auch noch unglücklich in Rückstand. Aber wir haben ein gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen.“

Schlotterbeck plappert Geheimnis aus

Nun geht es gegen den großen FC Barcelona. Vorher stehen aber noch ganz andere Entscheidungen an. Am Samstag muss der BVB in Leipzig den letzten Strohhalm zur erneuten Königsklassen-Qualifikation ergreifen. Und schon am Freitag verkündet Julian Nagelsmann seinen DFB-Kader für die Länderspiele Ende März.

Eine Personalie ist nun schon klar. Live im Fernsehen verriet Nico Schlotterbeck, dass er bei den Deutschland-Spielen gegen Italien (20. und 23. März) dabei ist. „Ich freue mich riesig. Ich habe kurz mit Julian (Nagelsmann) geschrieben. Wir hatten schon die letzten Wochen guten Kontakt. Ich melde mich auch bei ihm, weil er sich um seine Spieler kümmert. Es war lange keine Länderspielpause mehr, jetzt kommen zwei Kracher.“

Die Nominierung ist für Nico Schlotterbeck beileibe keine Selbstverständlichkeit. Lange gehörte er in den letzten beiden Jahren nicht mehr zum Aufgebot, weil es bei Borussia Dortmund und ihm persönlich nicht gut lief. Nun darf er sich wieder mit Adler auf der Brust beweisen.