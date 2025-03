BVB im CL-Viertelfinale – aber Fans stellen sich jetzt nur eine Frage

Wie nah Freud und Leid beim Fußball beisammen liegen können, erfuhr Borussia Dortmund am Mittwochabend. Nur vier Tage nach dem 0:1-Debakel gegen den FC Augsburg und der anschließenden Fan-Wut kämpfte sich der BVB beim OSC Lille dank einer beeindruckenden Leistung und eines 2:1-Sieges ins Viertelfinale der Champions League.

Vom frühen Gegentreffer durch Jonathan David (5.) ließ sich die Mannschaft von Trainer Niko Kovac nicht einschüchtern. Der BVB zeigte im Norden Frankreichs 90 Minuten lang eine leidenschaftliche Vorstellung und einen mutigen Offensiv-Fußball, den die Fans von Borussia Dortmund in dieser Saison speziell in Auswärtsspielen so gut wie nie zu sehen bekamen.

BVB kämpft Lille nieder

Emre Can (53./Foulelfmeter) und Maximilian Beier (67.) drehten die Partie für die Schwarzgelben, die während des Spiels unzählige Mega-Chancen liegen ließen und die Partie beim OSC Lille deutlich höher hätten gewinnen müssen. Während im Viertelfinale der Champions League nun der FC Barcelona wartet, stellen die BVB-Fans sich jetzt nur eine simple und doch so große Frage: Warum zeigt Borussia Dortmund nicht häufiger dieses Gesicht?

In Lille rannten die Dortmunder sich gefühlt die Lungen aus dem Hals, warfen sich beherzt in jeden Zweikampf und wussten bei eigenem Ballbesitz geschickt nach vorne zu spielen. So oft ließ der BVB in dieser Saison genau diese Fähigkeiten vermissen.

Emre Can und Borussia Dortmund gewannen am Mittwochabend spektakulär beim OSC Lille. Foto: imago/Beautiful Sports

Wer den Katastrophen-Auftritt der Kovac-Elf am Samstag gegen Augsburg gesehen hatte, konnte am Mittwochabend kaum glauben, dass in Lille die gleiche Mannschaft mit einer derart couragierten Leistung ins Viertelfinale der Champions League marschiert.

+++ Auch interessant: Kapitäns-Wende beim BVB! Jetzt ist es raus +++

Borussia Dortmund und die mangelnde Konstanz

Die mangelnde Konstanz ist in dieser Saison das große Problem des BVB. Das hatte auch Nico Schlotterbeck nach dem 0:1 gegen Augsburg klargestellt. „Diese fehlende Konstanz bei uns ist auch fehlende Qualität“, so der Abwehrchef von Borussia Dortmund: „Denn es zählt nicht, nur ein einziges gutes Spiel abzuliefern. Das musst du über Wochen bringen. Und das schaffen wir schon die ganze Saison nicht.“

Mehr Themen:

Im Spiel beim OSC Lille zeigte der BVB am Mittwochabend jedenfalls, dass die Mannschaft über große Qualitäten verfügt. Nun liegt es am Team von Niko Kovac, diese Qualität deutlich konstanter abzurufen als ihr dies in der bisherigen Saison gelungen ist. Nur so hätte Borussia Dortmund im Viertelfinale gegen den FC Barcelona eine Chance.