Borussia Dortmund: Rückschlag auf dem Transfermarkt – Juwel gibt BVB einen Korb

Die Planungen von Borussia Dortmund für die kommende Spielzeit laufen auf Hochtouren. Nach Waldemar Anton und Serhou Guirassy sollen weitere Hochkaräter zum BVB stoßen und Kurs auf die Bundesligaspitze nehmen.

Auf dem Weg dorthin hat man nun jedoch einen Rückschlag erlitten – denn Borussia Dortmund soll sich einen Korb eingefangen haben. Es wäre ein echter Transfer-Hammer gewesen!

Borussia Dortmund: Andrey Santos entscheidet sich gegen den BVB

Wie der gut vernetzte Journalist Fabrizio Romano vermeldet, soll sich Borussia Dortmund mit der Personalie Andrey Santos beschäftigt haben. Der 20-Jährige ist im zentralen Mittelfeld zu Hause und gilt auf seiner Position als großes Talent. Doch bei Santos‘ Verein FC Chelsea war schnell klar, dass für ihn noch kein Platz ist. Eine erneute Leihe des Brasilianers zeichnete sich ab – doch der BVB geht dieses Mal leer aus.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Abgang wird immer konkreter – geht jetzt alles ganz schnell?

Denn Santos zieht es erneut zu Chelseas Partnerklub Racing Straßburg. Die Franzosen hatten den Jugendnationalspieler Brasiliens bereits zur abgelaufenen Rückrunde ausgeliehen. Nun folgt also das nächste Leihgeschäft. In Dortmund könnte man sich nach der erfolgreichen Zeit von Chelsea-Leihgabe Ian Maatsen beim Revierklub berechtigte Hoffnungen auf ein erneutes Geschäft mit den Londonern gemacht haben. Jetzt gibt es also die Absage.

Groß beim BVB weiter hoch im Kurs

Der BVB dürfte Santos allerdings nicht allzu lange hinterhertrauern. Denn mit Pascal Groß steht mehreren Medienberichten zufolge bereits der lang gesuchte zentrale Mittelfeldmann vor der Tür. Eine Verpflichtung des 33-Jährigen scheint nur eine Frage der Zeit.

Durch die Groß-Ankunft sollte die offene Planstelle im Dortmunder Zentrum abgeschlossen sein. Doch damit soll in Sachen Transfers bei der Borussia noch lange nicht Schluss sein. Denn nach den Abgängen von Jadon Sancho und Ian Maatsen hat der BVB noch ein paar Lücken zu füllen.