Borussia Dortmund: Abgang wird immer konkreter – geht jetzt alles ganz schnell?

Mit der Ankunft von Serhou Guirassy hat Borussia Dortmund seine Titelansprüche für die kommende Saison untermauert. Der Guineer soll dabei helfen, Tabellenplatz fünf aus der vergangenen Bundesligasaison vergessen zu machen.

Seine Verpflichtung bedeutet aber auch ein wachsendes Überangebot in der BVB-Offensive. Mit Guirassy, Niclas Füllkrug, Sebastien Haller und Youssoufa Moukoko hat man schlichtweg zu viele Stürmer. Das könnte sich schon bald ändern – denn ein Star könnte den Abflug machen!

Borussia Dortmund: FC Sevilla zeigt Interesse an Sebastien Haller

Wie der spanische Journalist Jesus Gonzalez wissen will, soll der FC Sevilla ein Auge auf Sebastien Haller geworfen haben. Beim BVB kommt der Ivorer, der vor zwei Jahren für satte 31 Millionen Euro zum Revierklub wechselte, einfach nicht zum Zug. In der abgelaufenen Spielzeit stand Haller lediglich 19 mal auf dem Platz, erzielte dabei drei Tore und bereitete eins vor. Folgt nun die Flucht nach Sevilla?

Sicher ist das keineswegs. Denn die Andalusier belegten in der vergangenen Saison nur Tabellenplatz 14 und haben dementsprechend einen reduzierten finanziellen Handlungsspielraum. Heißt einerseits: Der BVB müsste bei einem Verkauf ein sattes Transferminus in Kauf nehmen. Andererseits müsste sich auch Haller auf eine Gehaltsreduzierung einlassen. In Dortmund soll der 30-Jährige derzeit ein Jahressalär im hohen einstelligen Millionenbereich erhalten – in Sevilla undenkbar.

Haller-Zukunft bleibt weiter offen

Eine Einigung mit dem spanischen Klub erscheint also nur realistisch, sollten sich die Iberer von ihrem Topstürmer Youssef En-Nesyri trennen, mit dem sich wohl Vereine aus Saudi-Arabien beschäftigen sollen. Mithilfe dieses Transferlöses erscheint eine Verpflichtung Hallers wiederum realistischer.

Sevilla ist jedoch nicht die einstige Destination, mit der Sebastien Haller derzeit in Verbindung gebracht wird. Auch der mexikanische Verein FC Juarez soll dem Stürmer ein Mega-Angebot vorgelegt haben (DERWESTEN berichtete). Gut möglich, dass sich diese Transfer-Saga noch etwas ziehen könnte.