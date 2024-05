Borussia Dortmund: Rätselraten endlich vorbei – BVB-Star atmet erleichtert auf

Für Borussia Dortmund geht es am Samstag (1. Juni) um alles: Im Champions-League-Finale gegen Real Madrid spielt der BVB im Wembley-Stadion um nichts anderes als um den begehrten Henkelpott.

Obwohl die Partie noch nicht einmal angepfiffen wurde, hat ein BVB-Star schon jetzt allen Grund zur Freude. DIESER Spieler darf auf ein Ticket für die Europameisterschaft 2024 hoffen – trotz seiner Rolle als Reservist bei Borussia Dortmund!

Borussia Dortmund: Salih Özcan im vorläufigen Türkei-Aufgebot!

Vincenzo Montella, Trainer der türkischen Nationalmannschaft, gab am Freitag den vorläufigen Kader für die Europameisterschaft in Deutschland bekannt. Unter den Nominierten befindet sich dabei auch BVB-Mittelfeldmotor Salih Özcan. Der 26-Jährige hat also allen Grund zur Freude. Doch es gibt noch ein kleines Problem.

+++ Bei Borussia Dortmund nicht mehr gewollt – wechselt ER jetzt zu einem Top-Klub? +++

Denn der Kader der Türkei ist noch viel zu groß. Trainer Montella hat gleich 35 Profis nominiert, von denen er noch ganze neun streichen muss. Özcan wird sich also beweisen müssen, um seinen Platz im Kader zu behalten. Bei den letzten Länderspielen gegen Ungarn und Österreich konnte der BVB-Spieler nur bedingt auf sich aufmerksam machen. Gegen Ungarn saß er 90 Minuten auf der Bank, beim 6:1-Debakel gegen Österreich wurde Özcan nach einer Stunde ausgewechselt.

Özcan wird zusammen mit Güler zur Nationalmannschaft nachreisen

Auch bei Borussia Dortmund lief es in dieser Saison für den 26-Jährigen nicht optimal. Zwar kommt Özcan wettbewerbsübergreifend auf 34 Saisonspiele, jedoch war ihm dabei oft nur die Rolle als Joker vergönnt. Bei der EM dürfte der gebürtige Kölner dagegen auf mehr Spielzeit hoffen.

Der Dortmunder wird sich jedoch noch bis nach dem Champions-League-Finale gedulden müssen, bis er zur Nationalmannschaft nachreisen kann. Zusammen mit Real-Madrid-Juwel Arda Güler, der ebenfalls im türkischen Aufgebot steht, werden die beiden Finalteilnehmer erst nach dem Spiel in London zur Mannschaft stoßen. Das werden die Beiden jedoch mit Sicherheit gut verkraften können.

Mit den Gruppenspielen gegen Georgien und Portugal wird die Türkei bei der EM sogar gleich zweimal im Signal-Iduna-Park in Dortmund spielen. Gut möglich, dass BVB-Profi Özcan auf gewohntem Terrain auflaufen darf.