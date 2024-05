Bei Borussia Dortmund nicht mehr gewollt – wechselt ER jetzt zu einem Top-Klub?

Das wäre mal ein Hammer-Wechsel! Am letzten Bundesliga-Spieltag verabschiedete Borussia Dortmund nicht nur Vereinslegende Marco Reus. Der langjährige Kapitän des BVB hört nach zwölf Jahren in Schwarz und Gelb auf und wurde von den Fans gebührend verabschiedet.

Allerdings verlassen auch zwei weitere Profis Borussia Dortmund. Neben Mateu Morey bekommt auch Marius Wolf keinen neuen Vertrag. Kurz vor dem Finale der Champions League macht jetzt ein Gerücht um seine Zukunft die Runde.

Borussia Dortmund: Wegweisendes Spiel

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg nach Wembley war zweifelsohne der 3:1-Sieg des BVB bei AC Mailand im vergangenen November. Durch den Erfolg im legendären San Siro brachten sich die Borussen in die Ausgangslage, den Gruppensieg aus eigener Kraft zu schaffen. Das sollte den Weg durch die K.O.-Phase entscheidend beeinflussen.

Mit auf dem Feld stand damals auch Marius Wolf. Ihn wechselte Trainer Edin Terzic in der zweiten Halbzeit ein. Sicherlich ein besonderer Moment in diesem Stadion. In Zukunft könnte der Verteidiger von Borussia Dortmund hier allerdings regelmäßig spielen.

AC Mailand hat Wolf auf dem Zettel

Wie die „Bild“ berichtet, habe Wolf das Interesse des italienischen Spitzen-Klubs geweckt. Der Vertrag des Spielers endet am 30. Juni, wodurch er anschließend ablösefrei wechseln kann. Sowohl aus sportlicher Sicht als auch von der Attraktivität des Vereins her gäbe es sicherlich schlechtere Ziele als die Rossoneri.

Wolf war 2018 für nur fünf Millionen Euro zum BVB gewechselt und hat seitdem eine Achterbahnfahrt erlebt. Mal war der Zweikämpfer Stammspieler, mal Ersatz und manchmal sogar ausgemustert. Während seiner Dortmund-Zeit war er zweimal verliehen – kämpfte sich aber immer wieder zurück.

Borussia Dortmund: Was wird aus Hummels?

Allerdings soll Wolf nicht der einzige Dortmunder im AC-Blickfeld sein. Auch Mats Hummels hat es den Verantwortlichen wohl angetan. Dessen Vertrag in Dortmund läuft aktuell ebenfalls aus. Allerdings befinden sich er und der BVB noch in Gesprächen, ob die Zusammenarbeit für ein weiteres Jahr fortgesetzt werden soll. Mit einer Entscheidung vor dem Champions-League-Finale am 1. Juni ist aber nicht zu rechnen.