Borussia Dortmund: Sahin sauer! BVB-Coach droht ersten Stars schon mit der Bank

Der Start als neuer Trainer von Borussia Dortmund verläuft für Nuri Sahin rumpelig. Wichtige Stars fehlen noch immer, andere enttäuschen auf dem Platz – nun kamen auch noch zwei dürftige Testspiel-Ergebnisse hinzu.

Nach dem 1:1 in Aue war Sahin noch entspannt. Die 0:4-Packung in Thailand ließ er aber die erste knallharte Ansage folgen. Erst wenige Wochen bei Borussia Dortmund im Amt, droht er seinen enttäuschenden Stars schon mit der Bank.

Borussia Dortmund: Nuri Sahin droht mit Bank

Sie hatten hart trainiert, eine lange Flugreise hinter sich, Jetlag und sich noch nicht an die schwüle Hitze gewöhnt. Doch all das will Nuri Sahin nach dem blamablen 0:4 gegen Pathum United nicht gelten lassen. „Das darf keine Ausrede sein“, sagte er deutlich. „Nur weil die Jungs müde sind, kann ich jetzt nicht sagen: Schwamm drüber.“

Zumal es an grundsätzlichen Dingen scheiterte. „Die Basics haben nichts damit zu tun, dass man schwere Beine hat. Die Basics müssen stimmen“, sagt der 35-Jährige. Die einzigen, die er aus seiner Kritik herausnahm, waren „Lichtblick“ Julian Brandt und die jungen Spieler im Asien-Kader. Für den Rest gab es noch eine richtig deutliche Ansage. Nuri Sahin droht schon jetzt mit der Bank. Nach der schmerzhaften Test-Packung gegen Pathum United sagt er schon früh klipp und klar: „Wer die Basics nicht macht, wird nicht spielen. Ganz einfach.“

Formulierungen, zu denen der neue Trainer von Borussia Dortmund sicherlich gerne erst später gegriffen hätte – oder am liebsten gar nicht. Doch offenbar braucht der ein oder andere Star schon jetzt einen kleinen Wach-Rüttler. Auch wenn Nuri Sahin keine Namen nennt: Einige kann man sich nach den ersten Auftritten schon denken…