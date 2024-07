Pathum United – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Dicke Blamage! BVB enttäuscht bei Asien-Test

Seit Freitag (19. Juli) ist der BVB-Tross in Asien unterwegs. Im vergangenen Jahr war man in den USA, dieses Jahr ist Schwarz-Gelb in Thailand und Japan. Im Zuge der Asientour steht für den BVB nun das erste Testspiel an – es geht gegen den thailändischen Vertreter Pathum United.

Pathum United – Borussia Dortmund wird der nächste interessante Test für Neu-BVB-Coach Nuri Sahin und sein Team. Pathum United gehört zu den besten Teams Thailands. Wie präsentiert sich der BVB?

Pathum United – Borussia Dortmund im Live-Ticker:

Wie hat der BVB die lange Reise weggesteckt? Wie geht Sahin den Test gegen Pathum United an? Hier im Live-Ticker verpasst du keine Highlights und keine Tore. Mit unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Pathum United – Borussia Dortmund 4:0 (2:0)

Tore: 1:0 Melvyn (15.), 2:0 Teerasil (43.), 3:0 Jaroensak (65.), 4:0 Jaroensak (88.)

17.10 Uhr: Für den BVB geht es nun direkt weiter nach Japan. Am Mittwoch steht dann der Test gegen Cerezo Osaka (Mittwoch, 24. Juli, 12.15 Uhr) an. Bis dahin, einen schönen Sonntagabend!

ENDE: Das war kein guter Auftritt der Sahin-Elf. Einer der wenigen Lichtblicke war Paris Brunner, der immer wieder gute Ansätze zeigte. Viele anderen BVB-Akteure enttäuschten auf ganzer Linie.

ENDE: Und dann ist Schluss, der BVB verliert mit 0:4 gegen Pathum United. Das war überhaupt nichts vom BVB – unter dem Strich eine völlig verdiente Niederlage. Auf Sahin und Co. wartet noch richtig Arbeit.

88. Minute: Und dann folgt das 4:0. Einmal mehr trifft Jaroensak – jetzt wird es richtig wild. Der BVB ist gegen den thailändischen Erstligisten chancenlos.

85. Minute: Es bleibt dabei: Von der Borussia kommt wenig bis gar nichts. Noch fünf Minuten auf der Uhr.

72. Minute: Trotz der langen Anreise, der hohen Luftfeuchtigkeit und des Testspielcharakters muss man mittlerweile sagen, dass das vom BVB gar nichts ist. Schwarz-Gelb enttäuscht auf allen Ebenen.

65. Minuten: Das Tor fällt auf der anderen Seite – die Gastgeber erhöhen auf 3:0. Erneut fliegt dem BVB ein Konter um die Ohren, Jaroensak schiebt letztlich ein – jetzt wird es ganz bitter für Schwarz-Gelb.

61. Minute: Das Spiel plätschert derzeit vor sich. Es bleibt kein gutes Spiel von Schwarz-Gelb. Die Akteure scheinen die Reisestrapazen nicht allzu gut weggesteckt zu haben. Kommt der BVB noch zu einem Treffer?

47. Minute: Beim BVB hat es in der Pause gleich elf Wechsel gegeben: Lotka ist für Meyer gekommen, Benkara für Lührs, Meister für Rothe, Kabar für Süle, Roggow für Azhil, Haller für Moukoko, Hettwer für Adeyemi, Jessen für Ryerson und Kamara für Nmecha und Wätjen für Brandt.

Die Aufstellung ist nun wie folgt: Lotka – Kabar, Roggow, Jessen, Meiser, Benkara,Kamara, Wätjen – Brunner, Haller, Hettwer

46. Minute: Weiter gehts, rein in die zweiten 45 Minuten.

HALBZEIT: Und dann bittet der Unparteiische die Teams in die Kabinen, 2:0 zur oause. Das war keine gute Halbzeit des BVB. Die Gastgeber präsentieren sich enorm bissig, enorm ballsicher. Schwarz-Gelb findet bis dato noch kaum Lösungen.

43. Minute: Kurz vor der Pause klingelt es das zweite Mal, Pathum erhöht. Nach einer starken Flanke steht Teerasil goldrichtig und köpft zum 2:0 ein.

31. Minute: Das Spiel hat sich mittlerweile eingependelt. Der BVB ist deutlich besser in der Partie, wirklich zwingend wird die Sahin-Elf jedoch nicht. Der Neu-Coach dürfte bis dato wohl kaum zufrieden sein.

18. Minute: Was macht Adeyemi denn da? Brandt legt vor dem Tor auf den Angreifer quer, der muss eigentlich nur noch ins leere Tor einschieben. Doch er haut den Ball neben den Kasten – das muss das 1:1 sein – irre!

15. Minute: Und da ist der Rückstand für den BVB. Schwarz-Gelb wird ausgekontert und der eben angesprochenen Melvyn vollstreckt zur Führung für die Gastgeber. Das hat sich der BVB wohl anders vorgestellt.

7. Minute: Die Thailänder kommen deutlich besser in die Partie, der BVB präsentiert sich in diesen ersten Minuten immer wieder ungeordnet und unkonzentriert.

2. Minute: Gleich die erste Chance für die Gastgeber! Der in Deutschland geborene Melvyn kommt nach einem Fehler von Süle zum Anschluss, aber Meyer ist auf dem Posten.

1.Minute: Rein ins Spiel

15.08 Uhr: Julian Brandt führt sein Team als Kapitän auf das Feld.

15.00 Uhr: Das Stadion in Bangkok ist schon gut gefüllt, es ist alles angerichtet. In einer Viertelstunde geht es los.

14.25 Uhr: Derweil teilt der BVB mit, dass sich der Anpfiff um etwa 15 Minuten verzögern wird. Neue Anstoßzeit ist also 15.15 Uhr.

14.20 Uhr: Das Wetter hat sich mittlerweile beruhigt, alles ist bereit für den ersten Asien-Test des BVB: Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel live anschauen könnt.

14.07 Uhr: Diese Elf schickt Sahin zu Beginn auf den Rasen: Meyer – Ryerson, Süle, Lührs, Rothe – Nmecha, Azhil, Brandt – Moukoko, Brunner, Adeyemi

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

13.36 Uhr: Noch knapp 90 Minuten bis zum Anpfiff. Das Wetter im Bangkok ist allerdings durchwachsen, bisher regnet es in Strömen. Alle Beteiligten arbeiten derzeit daran, den Platz in Ordnung und spielbereit zu bekommen.

12.40 Uhr: Insgesamt sind 25 Spieler mit auf die Asientour gekommen. Gio Reyna wird nach seiner Copa-Amerika-Teilnahme nachkommen. Es wird spannend zu sehen, welchen Spieler Sahin heute Einsatzzeit geben wird.

12 Uhr: Auch wenn die Asienreise überwiegend als PR-Tour angedacht ist, geht es für Nuri Sahin und sein Team, auch sportlich weitere Schritte nach vorne zu machen. Gegen Pathum United geht es darum, Abläufe weiter einzustudieren und durchzuspielen. Das Ergebnis wird – wie so oft bei Testspielen – wohl kaum im Vordergrund stehen.

11.12 Uhr: Nach den Testspielen gegen die DEW21-Traumelf (7:1) und Erzgebirge Aue (1.1) ist es nun der dritte Tests der laufenden Vorbereitung. Dazu kommen noch Vorbereitungspartien gegen Cerezo Osaka in Japan, gegen den FC Villareal im Trainingslager in Bad Ragaz und gegen Aston Villa im heimischen Westfalenstadion.

10.33 Uhr: BG Pathum United spielt in der höchsten Spielklasse Thailands und gehört dort zu den Top-Teams. In der vergangenen Saison gewannen die Thailänder den heimischen Ligapokal. Für Pathum United dürfte der Test gegen den BVB ein großes Highlight sein.

Weitere News:

Sonntag, 21. Juli, 9.45 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen in unserem Live-Ticker zum Testspiel Pathum United – Borussia Dortmund. Für Schwarz-Gelb ist es das erste von zwei Testspiele auf der Asientour. Anstoß ist um 15 Uhr (20 Uhr Ortszeit).